Kofel-Streit eskaliert: BM Willi für Abwahl von Oppitz-Plörer

Innsbruck — In einer Aussendung am Dienstagnachmittag erklärte Bürgermeister Georg Willi (Grüne), dass seine Partei einem Abwahlantrag gegen Vizebürgermeisterin Christine Oppitz-Plörer zustimmen werde. Die Abstimmung findet am Donnerstag statt, eine Mehrheit gilt nun als sicher.

Oppitz-Plörer habe als Stadtchefin dem Gemeinderat wiederholt Informationen über die ausufernde Kostenentwicklung des Patscherkofelbahn-Neubaus vorenthalten, heißt es in der Begründung. Dadurch sei es dem Gemeinderat verunmöglicht worden, rechtzeitig Schritte zu setzen, um die Kostenexplosion einzudämmen. „Im Besonderen: man hätte das Projekt vor Baustart stoppen können. Diese nicht erfolgte Informationsweitergabe ist durch die Aussagen der Geschäftsführer eindeutig belegt", heißt es in der Aussendung.

Neuwahlen strebe er nicht an, so Willi. Er wolle das Arbeitsübereinkommen mit der aktuellen Koalition fortsetzen.

Video: Oppitz-Plörer verteidigt ihre Bilanz

Vor dem Abwahlbeschluss der Grünen war Oppitz-Plörer noch in die Offensive gegangen. Bei einem Pressestatement erklärte die ehemalige Stadtchefin, dass ihre Bilanz „klar positiv" sei und „Innsbruck vorangebracht" habe.

Ihre Liste Für Innsbruck (FI) werde aber die Stadtkoalition mit Grünen, ÖVP, SPÖ nicht sprengen, auch wenn Oppitz-Plörer im Gemeinderat abgewählt werde. „Wir stehen zur Koalition und wollen und werden auch weiterhin für Innsbruck arbeiten." Egal wie die Abstimmung am Donnerstag ausgehe, habe sie Rückendeckung ihrer Fraktion was ihr Mandat im Stadtsenat angeht, erklärte sie: „Bürgermeister Willi hat selbst gesagt, dass Für Innsbruck nicht aus der Regierung ausscheiden soll, dieses Ziel eint uns."

Willi beruft Kofelbahn-Geschäftsführer ab

Bürgermeister Willi hat auch die beiden Geschäftsführer der Patscherkofelbahn abberufen. „Ich weiß, dass diese Baustelle ausgesprochen komplex, die Rahmenbedingungen schwierig und der vom Eigentümer aufgebaute Zeitdruck extrem hoch war. Dennoch wurden meine Vorstellungen nicht so erfüllt: präzise Vorbereitung des Projekts sowie laufende Kosten- und Projektkontrolle", erläutert Willi. Für den laufenden Betrieb werde er eine neue Geschäftsführung ausschreiben.

Klar ist für den Stadtchef, dass das Bahnprojekt „kostenmäßig völlig aus dem Ruder gelaufen ist" und die Verantwortlichkeiten „auf mehreren Ebenen" lägen. „Letztverantwortlich" sei aber die Bürgermeisterin bzw. der Bürgermeister als Eigentümervertreter.

Auch die zwei NEOS-Gemeinderätinnen werden übrigens dem Abwahlantrag von FPÖ und Gerechtes Innsbruck zustimmen. VP-Klubobmann Christoph Appler wirft Willi vor, Neuwahlen provozieren zu wollen — was dieser bestreitet: „Gegebenenfalls könnte man auch versuchen, andere Mehrheiten zu finden."

Oppitz-Plörer weist Anschuldigungen zurück

Hatte Oppitz-Plörer vor dem Abwahlbeschluss der Grünen noch Fehler beim „einen oder anderen Projekt" eingeräumt, schlug sie am Nachmittag andere Töne an. In einer Presseaussendung wies sie die Vorwürfe des Bürgermeisters vehement zurück.

Angesichts Willis Erklärung hielt die Vize-Stadtchefin fest, dass es es sich bei den vom Bürgermeister wiederholt erwähnten elf Millionen Euro Mehrkosten um das „absolute Worst Case Szenario" handle, das mittlerweile widerlegt sei. Bis zum heutigen Tag seien 59,2 Millionen Euro ausgegeben worden, was aktuell Mehrkosten in Höhe von 3,87 Millionen Euro oder eine Steigerung von sieben Prozent bedeute. „Rechnet man offene Teilprojekte noch hinzu, werden im schlechtesten Fall wohl sieben Millionen Euro verbraucht", so Oppitz-Plörer. Gegenüber der Beschlusslage im Februar 2017 sei dies eine Kostensteigerung von rund 13 Prozent — von einer Kostenexplosion könne wohl keine Rede sein, meinte Oppitz-Plörer.



Verglichen zum Gesamtbudget der Stadt — 400 Millionen Euro — dürften die Mehrkosten diese bei vorausschauender und sorgfältiger Budgetierung nicht finanziell zu Fall bringen, so die Einschätzung der Vizebürgermeisterin. Vielmehr monierte sie die Zusatz- bzw. Mehrausgaben im Sozialbereich der letzten drei Jahre in Höhe von 40 Millionen Euro.

Auch den Vorwurf, sie habe dem Gemeinderat Informationen vorenthalten, wies Oppitz-Plörer zurück. „Speziell dieses Projekt war gekennzeichnet von umfassender Information in zwei Beiräten, Informationsangeboten für die Gemeinderatsklubs und Informationen in erweiterten Stadtsenatssitzungen zu der neben der Regierung die gesamte Opposition, die Kleinfraktionen und externe Experten eingeladen waren", erklärte die Vizebürgermeisterin. Die Geschäftsführer seien zudem in allen vier wesentlichen Sitzungen Rede und Antwort gestanden. (TT.com)