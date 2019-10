Die Jugend am Land will gestalten

Von Daniela Agu

Prägraten a. G. – „Das Highlight einer jeden Funktionsperiode bei der Landjugend ist mit Sicherheit der Bezirkslandjugendtag“, versichert Bezirksobmann Simon Staller. Das Event fand heuer in Prägraten statt und wurde vom Bezirksausschuss gemeinsam mit der Ortsgruppe organisiert. Zur Kirche ging es mit den traditionellen Fahnenabordnungen der Musikkapellen des ganzen Bezirkes. Nach der Messe ließ man beim Festakt im Gemeindesaal ein erfolgreiches Jahr Revue passieren.

Vor einem Jahr haben die Jungbauern das Projekt „Jammer nicht, tu es!“ ins Leben gerufen. Zusammen mit dem Regionalmanagement engagiert sich die Landjugend für Altbausanierung. In Salzburg nahm sie am „Best of“ teil, wo die Ortsgruppe Prägraten mit ihrem Gipfelkreuz die Goldmedaille holte. Die Bezirkswinterklausur fand in einem sanierten Altbau in Obertilliach statt. Im Februar ging es zum Bauernball nach Innsbruck. Am 19. Mai richteten die Jungbauern das Genussfest in Lienz aus. Im August traf man sich zum Zimmergewehrschießen. Ein Leserbrief an die Zeitschrift Landwirt hatte dazu geführt, dass die Osttiroler zu einem Interview eingeladen wurden. Beim Landesredewettbewerb im Juli im Kesslerstadel waren die Osttiroler Teilnehmer sehr erfolgreich. Nach der Bezirkssommerklausur war das Fahnenschwingen in Sillian an der Reihe, man feierte „550 Jahre Sillian“ mit. Einen Infotag zum Thema Energiesparen haben die Jungbauern mit E-Bikes besucht. Die Osttiroler Landjugend war mit Fahnenabordnungen auch bei Veranstaltungen in Kärnten und Südtirol vertreten.

Der diesjährige Bezirkslandjugendtag stand unter dem Motto „Frag das ganze Land“ und wurde heuer erstmals interaktiv gestaltet. Über eine Internetplattform konnte sich die Jungbauernschaft im Saal einloggen und der Präsentation live mit Kommentaren und Fragen folgen. Die Präsentation glich beinahe einer Fernsehshow mit buntem Programm. Befragt wurden etwa der Landtagsabgeordnete Martin Mayerl und die Bezirksbäuerin Karin Huber. Mayerl versicherte, dass die gegenwärtigen Herausforderungen in der Landwirtschaft zu meistern seien. Es gebe genügend Interessenten, diese hätten mit Sicherheit eine Zukunft. Karin Huber beantwortete die Frage zur Gleichstellung von Männern und Frauen in der Landwirtschaft, man sei wohl auf Augenhöhe. Sie orte ein gutes Miteinander. Dominik Traxl, Tiroler Jungbauernobmann, meinte, dass es immer auf das Herzblut ankomme, das jemand für die Landwirtschaft aufbringe. Es sei eine Frage des Wollens. Man brauche eine Familie, die an einem Strang zieht.

Geehrt wurden die aktivsten Ortsgruppen des Bezirks. Die Wanderfahne ging diesmal nach Innervillgraten. Thurn belegte Platz zwei, Gaimberg Platz drei. Sillian und Patriasdorf belegten die Ränge vier und fünf.