Gemeinderäte in Stams ringen um Lösungen

Von Agnes Dorn

Stams – Seit mehreren Monaten setzt sich GR Peter Thaler für eine durchgängige Kinderbetreuung während der Sommermonate in Stams ein. Seit zwei Jahren bietet die Montessorischule in Stams fünf Wochen lang ein Programm für die Kinder an, das von der Bevölkerung auch gerne angenommen wird. Anhand mehrerer Bedarfserhebungen konnte indes festgestellt werden, dass eine durchgängige, neunwöchige Sommerbetreuung von den Eltern (außer in einem Fall) nicht benötigt werde.

Von den 321 ausgeteilten Fragebögen wurden 85 retourniert. Diesen zufolge würde nur bei zehn Kindern Bedarf an einer fünfwöchigen Betreuung bestehen. Der Anfrage von Bürgermeister Franz Gallop nach einer Sommerbetreuung über einen längeren Zeitraum erteilten die Montessorischule sowie die Don Bosco Schwestern allerdings eine Absage.

Mit einem fünfwöchigen Angebot stehe Stams im Vergleich mit Nachbargemeinden nicht schlecht da. Man könnte sich mit diesen auch in Kooperationen zusammenfinden, so der Vorschlag von mehreren Gemeinderäten.

GR Thaler stellte den Antrag, der Gemeinderat möge in Abstimmung mit dem Land ein Kinderbetreuungsangebot über neun Wochen beschließen. GR Bernhard Paßler wäre für eine durchgängige Sommerbetreuung in Stams zu begeistern, wie er bekannte. Nach längerer Diskussion einigte man sich, schlussendlich einstimmig, darauf, noch einmal mit Institutionen und Nachbargemeinden Kontakt aufzunehmen. Über einen dementsprechend abgeänderten Antrag bei einer der nächsten Sitzungen könne man abstimmen.

Ebenfalls lange diskutiert wurde über ein Vorkaufsrecht auf ein Gewerbegrundstück. Für dieses hat der Besitzer eigentlich bereits Käufer gefunden. In den Raum gestellt wurde, ob die Gemeinde das Vorkaufsrecht wahrnehmen soll, um die Fläche im Anschluss gewinnbringend weiterzuverkaufen. Letztlich wurde, nach einigen Spekulationen über die rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten, der Verzicht auf das Vorkaufsrecht mit acht zu fünf Stimmen beschlossen.

Bezüglich der versprochenen Entschädigungszahlungen für das Schwall­ausgleichsbecken der Tiwag gebe es von seiner Seite aus Nachverhandlungsbedarf, kündigte BM Gallop weitere Gespräche an. Die Straße zwischen Staudach und Stams ist bereits für den Verkehr gesperrt und die Arbeiten für das Becken sind in vollem Gange. Für Flächen am Inn, auf denen später Ausgleichsmaßnahmen erfolgen werden, werde die Gemeinde ebenfalls Entschädigungsgelder erhalten, kündigte das Gemeindeoberhaupt an.