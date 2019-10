Sport-Fördertopf soll in Zukunft transparenter werden

Intransparent? Rechnungshof rügt Sport-Dachverbände

Die Sportförderung wird in Tirol aus dem Sportförderungsfonds und dem Landesbudget bestritten. 22,6 Millionen Euro flossen im Vorjahr in den heimischen Sport; davon knapp 13 Mio. Euro in den Bau von Sportstätten (Großevents) und zwei Mio. Euro in die Durchführung von Veranstaltungen. Die Kritik des Landesrechnungshofs (LRH) an den Finanzierungskonzepten für die Nordische WM in Seefeld 2019 (28 Millionen Euro) und vor allem für die Rad-WM im September in Innsbruck (13 Mio. Euro) dürfte nachhaltig sein. Wobei der Chef des Organisationskomitees von Seefeld, Christian Scherer, darauf verweist, dass die Durchführung der Nordischen Weltmeisterschaften ausschließlich vom Österreichischen Skiverband finanziert werde. So weit, so gut.