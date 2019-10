Sport-Fördertopf soll transparenter werden

Von Peter Nindler

Innsbruck – Millionen fließen in den Tiroler Sport, zehn bis elf Millionen kommen jährlich vom Land. Stehen Großveranstaltungen an, sind es deutlich mehr. Aus der Sicht der Sportverbände und -vereine ist es immer zu wenig. Dennoch: Die Förderkulisse benötigt einen Transparenzschub, ein Jahr nach seiner Kritik an allfälligen Doppelförderungen für die Fachverbände bleibt die Antwort des Landessport­rats dieselbe.

Die Förderrichtlinien müssten nicht überarbeitet werden, weil keinesfalls von Doppelförderungen ausgegangen werden könne, heißt es in einer gestern beschlossenen Stellungnahme der schwarz-grünen Landesregierung. „Darüber hinaus obliegt es der Autonomie der Fachverbände und deren Gremien, welche Förderungen (bzw. auch Beiträge) über die Mitgliedsvereine gewährleistet bzw. auch eingehoben werden.“ Debatte beendet.

Wobei der Landesrechnungshof lediglich zwei Optionen vorgeschlagen hat: Die Fördermittel an die Fachverbände reduzieren sich auf Zuschüsse zum laufenden Betrieb, die Förderung der Nachwuchsarbeit und der Durchführung von Veranstaltungen an die Vereine erfolgt ausschließlich durch das Land Tirol. Alternativ sind die Fachverbände für die Förderung, für die Nachwuchsarbeit und die Durchführung von Veranstaltungen von Mitgliedsvereinen zuständig.

Dass es vor allem bei Sportgroßveranstaltungen Reformen benötigt, zeigt die Nordische WM 2019 in Seefeld. Nach wie vor wird über die Mehrkosten diskutiert. Ausgangsbasis ist, wie Recherchen der TT ergeben haben, die Fördervereinbarung von August 2018: Damals wurden 27,15 Mio. Euro festgeschrieben, aktuell liegt die Abrechnung bei 30,7 Mio. Euro. Der Bund will vorerst nicht mehr als 8,8 Mio. Euro zahlen, das Land hat einmal 10,9 Mio. Euro vorgesehen. Wahrscheinlich wird noch mehr als eine Million dazukommen. Unabhängig davon, dass Interims-Finanz- und Sportminister Eduard Müller auf die „maximalen 8,8 Mio. Euro“ pocht, will sich Sportreferent LHStv. Josef Geisler (VP) damit nicht zufrieden geben. „Weil es andere Zusagen gegeben hat.“

Kritik kommt von der Liste Fritz. „Das Unvermögen, die veranschlagten Budgets bei Sportgroßveranstaltungen einzuhalten, nervt gewaltig, ist komplett unprofessionell und schadet dem Sport“, empört sich LA Markus Sint.

Eine finanzielle Gratwanderung ist auch die GanzjahresEishalle in Telfs: Viereinhalb Jahre nach der Eröffnung wird zwar ausgeglichen bilanziert, doch nach wie vor lastet ein Bilanzverlust von 107.234 Euro auf der „Ice Sport Arena“. Mit massiver öffentlicher Unterstützung wurde die Halle finanziert, das Land schießt jährlich 130.000 Euro zu, die Stadt Innsbruck kauft um 70.000 Euro Eiszeiten und auch der Tourismusverband sponsert mit 25.000 Euro. Insgesamt weist die Bilanz 2018/2019 für die „Ice Sport Arena Sportanlagen GmbH“ Subventionen und Zuschüsse von rund 780.000 Euro aus.