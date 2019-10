Ex-Fußballstar Schweinsteiger baut in Westendorf: Kontroverse um Grundstück

Von Harald Angerer

Westendorf – Nach David Alaba kommt nun der nächste Fußballstar ins Brixental. Bastian Schweinsteiger – er spielte zuletzt in den USA und hat erst vor Kurzem sein Karriereende bekannt gegeben – hat sich ein Grundstück in der Gemeinde Westendorf gekauft. In der Oberwindau sind auch schon die Baumaschinen aufgefahren.