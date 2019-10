Eiertanz um eine Fußgängerzone in Wörgl

Von Jasmine Hrdina

Wörgl – Über ungelegte Eier soll man ja nicht sprechen. So hielten es Wörgls Stadtführung und das Stadtmarketing bis vor Kurzem auch mit der geplanten Fußgängerzone (FuZo) in der Bahnhofstraße. Auskünfte über den Stand der Dinge – Fehlanzeige. Dabei wird hinter den Kulissen seit Monaten am „Brutplan“ für die autofreie Zone gearbeitet – an der Vision sogar seit Jahren. Prachtvoller Schwan oder fleischfressender Dinosaurier? Die Frage, was da planmäßig im Frühjahr aus dem Ei schlüpfen werde, verunsichert Bewohner, Händler und Gastronomen in der Bahnhofstraße zunehmend. Und sie sparen nicht mit Kritik: Obwohl unmittelbar betroffen, werden sie nicht in die Planungsphase miteinbezogen, schärfen Anrainer und Wirtschaftstreibende ihre Krallen.