Hotel-Verkauf in Kitzbühel: Wohnungen statt Betten

Von Harald Angerer

Kitzbühel – Schon seit einigen Jahren leidet Kitzbühel unter Bettenschwund. Immer wieder sperren Betriebe zu. Der jüngste Fall ist das Hotel Jägerwirt in der Jochberger Straße. Der Betrieb wurde geschlossen und das Gebäude wird verkauft. Ein Interessent ist auch schon gefunden, aber der will nicht den Betrieb weiterführen, sondern aus dem Hotel eine Wohnanlage machen. Die Pläne wurden der Stadt Kitzbühel bereits vorgelegt. Zu hören war, dass der Kauf nur dann über die Bühne geht, wenn die Pläne so umgesetzt werden können.