Neubau geplant: Luegbrücke auf der Brennerautobahn hat ausgedient

Innsruck, Grieß am Brenner — Die Asfinag präsentierte am Montag dem Bürgermeister von Gries am Brenner, Karl Mühlsteiger, die Ergebnisse der Variantenstudien zur Generalerneuerung der Luegbrücke auf der Brennerautobahn A13. Das Fazit: Der Neubau der Brücke ist die Bestvariante und wird so umgesetzt, so der Autobahnbetreiber in einer Aussendung am Montag.

In einem mehrjährigen Planungsprozess habe die Asfinag unterschiedlichste Verkehrslösungen untersucht, diese gegenüber gestellt und die Vor- und Nachteile der jeweiligen Maßnahmen intensiv abgewägt. So seien etwa reine Tunnellösungen, Brückenvarianten sowie eine Kombination von Brücke und Tunnel begutachtet worden.

„Die Vorteile des Brückenneubaus liegen klar auf der Hand. Sowohl für die Gemeinde als auch für die Verkehrsteilnehmenden gewährleisten wir damit, dass wir die Brennerautobahn in diesem Bereich für die Zukunft fit machen werden — und das ohne massive Verkehrsbeeinträchtigungen auf einer der wesentlichsten Verbindungen Europas", erklären die Asfinag-Geschäftsführer Alexander Walcher und Stefan Siegele. Nach derzeitigem Stand der Dinge sollen die ersten Vorarbeiten 2021 beginnen.

Die Gemeindeführung habe bei dem Treffen ihre Wünsche nach einer Tunnellösung erneut deponiert. Für die ASFINAG sein jedoch der Brückenneubau die einzig machbare Variante. Es werde zudem noch heuer eine umfangreiche Informationsveranstaltung für die Bevölkerung sowie für die breite Öffentlichkeit stattfinden, hieß es. (TT.com)