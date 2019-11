Geladen im Auto verwahrt? Polizei stellte Dornauers Waffe sicher

Von Thomas Hörmann

Innsbruck — Georg Dornauer, Chef der Tiroler Sozialdemokraten, sorgt wieder einmal für Aufsehen. Diesmal allerdings nicht ganz freiwillig — zum Problem wurde sein Jagdgewehr. Das haben am Sonntag Polizeibeamte in Innsbruck beschlagnahmt. Außerdem wurde der passionierte Jäger und Sellrainer Bürgermeister mit einem vorübergehenden Waffenverbot belegt.

Ob und wie lange diese Maßnahme aufrechtbleibt, ist Sache der Innsbrucker Bezirkshauptmannschaft. Am Mittwoch wird Dornauer die BH aufsuchen und in den Akt einsehen. Er geht davon aus, dass sich alles klärt.

Gewehr nicht ordnungsgemäß verwahrt?

Konkret besteht der Verdacht, dass Dornauer sein Jagdgewehr am Sonntag nicht ordnungsgemäß verwahrt hat. Die Flinte befand sich nämlich nicht wie üblich in einem versperrten Waffenschrank, sondern im Porsche des SPÖ-Funktionärs. Und der SUV war beim Innsbrucker Flughafen geparkt. Mit einem geöffneten Fenster und einer somit frei zugänglichen Tasche auf der Rückbank, in der sich das Gewehr befand. Und das soll auch noch geladen gewesen sein.

Beamte der Polizeiinspektion Flughafen wurden auf den Wagen mit dem offenen Fenster aufmerksam. Als sie die Tasche vor etwaigen Dieben sichern wollten, entdeckten sie den brisanten Inhalt. Die Folgen: Das Jagdgewehr wurde sichergestellt und der SPÖ-Chef mit einem vorübergehenden Waffenverbot belegt.

Dornauer: Scheibe „aus unerklärlichen Gründen" geöffnet

„Es ist offenkundig, dass ich im Parkhaus des Innsbrucker Flughafens meine Jagdwaffe in der verschlossenen Tasche auf der Rückbank meines Fahrzeuges unbewusst hinterlassen habe. Ich habe das Auto versperrt", bestätigt Dornauer in einer Stellungnahme den Vorfall — aber „aus mir unerklärlichen Gründen war die hintere Scheibe geöffnet". Dass das Jagdgewehr tatsächlich geladen war, „schließe ich für mich aus. Das widerspricht meiner langjährigen Praxis in der Handhabung meiner Waffe", ergänzt der Tiroler SPÖ-Chef, der sich weiters für seinen „Fehler" entschuldigt.

Ein Fehler, der ins Geld gehen kann. Für das nicht ordnungsgemäße Verwahren einer Waffe können bis zu 3600 Euro Strafe fällig werden. Außerdem ist der Einzug des Waffenscheins möglich.