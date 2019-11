Landtag setzt Zeichen gegen Gewalt

Parteiübergreifend setzt­e der gesamte Tiroler Landtag im Rahmen der letztwöchigen November-Sitzung mit dem Button der „Orange the World“-Kampagne ein Zeichen gegen Gewalt an Frauen und Mädchen. Diese Aktion findet im Rahmen der „16 Tage gegen Gewalt an Frauen“ (25. November bis 10. Dezember) statt und wurde von den Vereinten Nationen initiiert. „Für Gewalt an Frauen und Mädchen, egal ob physisch oder psychisch, gibt es kein­e Entschuldigung“, betonte Landtagspräsidentin Sonja Ledl-Rossmann. Es dürfe dafür keine Toleranz geben. „Wir sind alle dazu aufgefordert, hin- und nicht wegzuschauen.“ (TT)