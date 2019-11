Mit Top-Forscher will Tirol Krebs keine Chance geben

Von Peter Nindler

Innsbruck — Es ist schon jetzt ein facettenreiches Vorhaben, das schlussendlich der Tiroler Bevölkerung zugutekommen soll. Der gynäkologischer Onkologe Martin Widschwendter, der aktuell am University College in London das Department für frauenspezifische Krebserkrankungen leitet, wird in Tirol ein Landesinstitut zur Krebsprävention aufbauen. In Kooperation mit der Universität Innsbruck. Das ist die erste Überraschung. Schließlich sind die Verhandlungen mit der Medizinischen Universität Innsbruck erfolglos geblieben. Zudem dürfte es dort interne Widerstände gegeben haben. Doch sowohl Widschwendter als auch Uni-Rektor Tilmann Märk betonten demonstrativ die breite Zusammenarbeit am Wissenschafts- und Forschungsstandort Innsbruck. Auch mit der Medizin-Uni.

Widschwendter wird in London bleiben und zugleich am Landeskrankenhaus Hall das „Europäische Onkologie Präventions & Screening Institut" (EUTOPS) aufbauen. In Hall ist übrigens sein Bruder Peter seit 1. Oktober Primar an der Gynäkologie. Seit anderer Bruder Andreas arbeitet ebenfalls als Frauenarzt und zwar an der Klinik für Frauenheilkunde in Innsbruck. So viel zu den Familienbanden.

Dass Martin Widschwendter internationales Krebs-Wissen mit Schwerpunkt Vorsorge am Standort Innsbruck etablieren möchte, hat auch etwas mit dem Brexit zu tun. Schließlich will er weiterhin EU-Förderprogramme für die Krebsforschung anzapfen — künftig von Tirol aus, weil Großbritannien ja die EU verlassen wird. Am Ende soll es eine „Win-win-Situation" geben.

4100 Krebserkrankungen jährlich in Tirol

Das Land stellt in den nächsten fünf Jahren 1,5 Mio. Euro zur Verfügung, Forschungsprogramme und private Unternehmen sollen das Budget kräftig auffetten. „Knapp 4100 Tirolerinnen und Tiroler erkranken jährlich an Krebs", verweist Widschwendter darauf, dass die Früherkennung und Vorbeugung von Krebs deutlich verbessert werden müsse. „Krebserkrankungen werden noch deutlicher zunehmen und Herz-Kreislauf-Erkrankungen als bislang führende Todesursache ablösen."

Für Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (ÖVP) sollen sich Risikopatienten in Tirol künftig frühzeitig an einem professionell betreuten Gesundheitsprogramm beteiligen können".