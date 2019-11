Nein zum Psychotest für Jäger in Tirol

Von Alexandra Plank

Innsbruck – Immer mehr Tiroler besitzen eine Waffe. Die meisten befinden sich in den Händen von Jägern (siehe rechts). Am 14. Dezember treten in Österreich weitere Paragraphen des überarbeiteten Waffengesetzes in Kraft. Es handelt sich dabei um die umfangreichste Novellierung des aus dem Jahr 1996 stammenden Gesetzes. Unter anderem wird sichergestellt, dass der Psychotest nicht mehr beliebig wiederholbar ist (siehe links).