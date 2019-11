Pflegegipfel soll die Richtung weisen

Von Manfred Mitterwachauer

Innsbruck – Jetzt soll alles schnell gehen. Am 3. Dezember wird es auf Einladung von Gesundheitslandesrat Bernhard Tilg (VP) im Landhaus zu einem kleinen Pflegegipfel kommen. Dessen Ziel ist klar umrissen: Das mit 1. Jänner in Kraft tretende neue Gehaltsschema für Pflegekräfte in Wohn- und Pflegeheimen (gemäß Gemeinde-Vertragsbedienstetengesetz) soll adaptiert werden. So, dass bei Pflegeassistenz und Heimhilfe eben keine Gehaltseinbußen drohen, wenn man hierfür optieren will. Wie berichtet, gilt dieses vorerst nur für alle NeueinsteigerInnen in den Pflegeberuf. Alle anderen können, müssen aber nicht wechseln. Sehr wohl jedoch im Falle eines Dienstgeberwechsels. Unbestritten ist, dass das neue Gehaltssystem für diplomierte Kräfte und die Pflegefachassistenz Verbesserungen bringt.