Willi bittet um Verkaufsverzicht an Silvester: Kontroverse um Pyrotechnik

Innsbruck — Der Handel mög­e doch auf den Verkauf von Feuerwerkskörpern an Silvester verzichten: Mit dieser Bitte wendet sich Innsbrucks Bürgermeister Georg Willi (Grün­e) schriftlich an Verkäufer von Pyrotechnikprodukten. „Wir alle wollen eine klima­freundliche, lebenswerte und gesunde Stadt Innsbruck. Die durch die Explosion freigesetzten Kleinstpartikel verbleiben je nach Witterung noch Stunden, teilweise auch tagelang als Feinstaub in der Luft. Studien zeigen, dass die freigesetzten Feinststaubpartikel durch die Lungenwand in die Blutbahn gelangen können und dadurch eine besondere Gefahr für die Gesundheit darstellen", erklärt Willi.

