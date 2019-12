Kindergarten in Hall-West steht 2020 auf der Agenda

Hall – Die Oppositionsliste „Für Hall“ (FH) ortet massiven Handlungsbedarf rund um die Fassergasse im Westen von Hall. Zuletzt seien dort ca. 150 neue Wohnungen entstanden, sagt GR Nicolaus Niedrist, die Stadtführung habe jedoch „alle begleitenden Maßnahmen ausgeblendet“, was Kinderbetreuung, Spielplätze und Verkehr betreffe.

In einem jüngst eingebrachten Antrag fordert FH den Gemeinderat dazu auf, 2020 Planungsleistungen für einen neuen Kindergarten „Hall-West“ zu vergeben. Dies habe man schon vor zweieinhalb Jahren beantragt und die Forderung regelmäßig in den Budgetvorschlägen inkludiert, so Niedrist. Die Stadtführung habe aber „lange keine Notwendigkeit für diesen Kindergarten gesehen“ – obwohl längst klar sei, dass die Stadt angesichts des Bevölkerungszuwachses bis 2030 massiv in den Ausbau der Kinderbetreuung investieren müsse.

Entgegen dem ersten Entwurf sehe der Budgetvorschlag für 2020 nun doch 20.000 Euro für Planungsleistungen vor. Nun gelte es, Standortsuche und Planung 2020 tatsächlich „fix-fertig abzuschließen“ und den Kindergarten „dann auch so rasch wie möglich zu bauen“, betont Niedrist.

Zugleich regt FH per Antrag auch die Errichtung eines zusätzlichen Spielplatzes in der Umgebung der Fassergasse an: Dieser könne gemeinsam mit dem Kindergarten entwickelt werden. Denkbar sei auch, Bauträger künftig „zu Grundabtretungen für einen Kinderspielplatz zu verpflichten – oder den Spielplatz des Haller Schwimmbades zu modernisieren und auch außerhalb der Betriebszeiten zugänglich zu machen.

BM Eva Maria Posch (VP) bestätigt, dass 2020 Planungen für einen Kindergarten erfolgen sollen, über Niedrists Kritik zeigt sie sich verärgert. Es sei „nie in Zweifel gestanden, dass wir zusätzliche Kinderbetreuungsplätze benötigen und schaffen wollen“. Die Stadt hat schon vor Jahren genau dafür ein Grundstück nördlich der Fassergasse angekauft (hinter der Wohnanlage Sommacampagna 3): Die Fläche sei groß genug, um beides zu ermöglichen – Spiel- und Erholungsmöglichkeiten und einen Kindergarten. Wobei Posch klarstellt: Trotz der Bauvorhaben im Westen von Hall sei die Zahl der Kindergartenkinder „bisher nicht so gestiegen, dass es dort derzeit einen eigenen Kindergarten bräuchte“.

Posch weist darauf hin, dass der Kindergarten Bachlechnerstraße in der Altstadt erst vor zwei Jahren um eine Kindergarten- und zwei Krippengruppen erweitert wurde. Zudem gebe es ja noch jenen in der Fuxmagengasse. Und vor wenigen Tagen sei nun auch der neue Kindergarten Kaiser-Max-Straße in Schönegg feierlich eröffnet und gesegnet worden. Dieser beherbergt auf 500 m2 (im Erdgeschoß der ehemaligen NMS) zwei neue Kindergartengruppen – und bietet Raum für eine dritte. Die Stadt investierte mit Landesunterstützung ca. 760.000 Euro. Wenn man die Plätze der privaten Einrichtungen hinzurechne, „bringen wir in Hall jetzt alle Kinder ab drei Jahren unter“, bilanziert Posch. (md)