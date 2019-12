Neues Gutachten zu Neubau der Luegbrücke in Gries möglich

Gries am Brenner – Zum Neubau der in die Jahre gekommenen Luegbrücke auf der Brennerautobahn (A 13) bei der Gemeinde Gries am Brenner (Bezirk Innsbruck-Land) könnte nun ein zweites Gutachten erstellt werden. Nach einer Informationsveranstaltung der ASFINAG forderten zwei Politiker ein unabhängiges Expertengutachten. Die ASFINAG will sowohl Politiker aus den Gemeinden als auch vom Land zu einem Gespräch laden.

ASFINAG-Geschäftsführer Stefan Siegele sagte, dass man bei dem Treffen nach Weihnachten die Notwendigkeit der Erstellung eines Gutachtens gemeinsam besprechen wolle, zumal die ASFINAG bereits eine Variantenstudie vorgelegt hatte, aus der die Brückenlösung als beste Variante hervorgegangen war. Die ASFINAG sei außerdem zu „100 Prozent“ von der Brückenvariante überzeugt, „und das hat nichts mit Geldsparen zu tun“, hielt Siegele fest.

Der Bürgermeister der Gemeinde Gries am Brenner und der Steinacher Landtagsabgeordnete Florian Riedl (ÖVP) forderten am Samstag das Expertengutachten. Die betroffene Bevölkerung im Wipptal hatte sich zuvor für eine Tunnellösung ausgesprochen. Auch der Tiroler Wirtschaftskammerpräsident Christoph Walser favorisierte einen Tunnel, Landeshauptmann Günther Platter (ÖVP) mahnte eine „ergebnisoffene Diskussion“ ein. (APA)