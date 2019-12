Gemeinderat sorgte für Aufhebung: Signale am Ende des Bettelverbots

Von Marco Witting

Innsbruck – Es war spät. Und es war knapp. Nun ist das Bettelverbot auf dem Christkindl- und Ostermarkt, das die Stadt Innsbruck 2015 eingeführt hat, wieder aufgehoben. Was nichts an den Regelungen durch das Landespolizeigesetz ändert – weshalb die Aufhebung wohl eher als symbolisch anzusehen ist. So waren dann am späten Donnerstagabend auch nicht die ausgetauschten Argumente das Spannende. Die glichen jenen der vergangenen Tage bzw. jenen der Diskussion vor vier Jahren bei der Einführung. Es war der Weg zur 20:18-Mehrheit, der die Beobachter in seinen Bann zog.