Grünes Licht für Kraftwerk: Etappensieg in Tumpen

Umhausen – Das Kraftwerks-projekt Tumpen/Habichen an der Ötztaler Ache ist seit Jahren umstritten, 2008 wurde erstmals um die wasser- und forstrechtliche Bewilligung angesucht. Seither durchlief das Genehmigungsverfahren bereits fast alle verwaltungsrechtlichen Instanzen. Zugleich wurde das Kraftwerks­projekt mehrfach abgeändert. Mehr als 60 Millionen Euro will die Ötztaler Wasserkraft GmbH in das Kraftwerk investieren. Daran sind die Gemeinden Oetz und Umhausen, der Landesenergieversorger Tiwag sowie ein privater Unternehmer beteiligt. Im Juni 2017 hat der Verwaltungsgerichtshof den Wasserrechtsbescheid gekippt, das Landesverwaltungsgericht musste erneut nach einem Ermittlungsverfahren entscheiden. Kurz vor Weihnachten bestätigte das Gericht den Wasserrechtsbescheid des Landes für das 2015 modifizierte Vorhaben.

Zwei Anrainer und die Umweltorganisation WWF haben die seinerzeitige wasserrechtliche Bewilligung angefochten. Das Höchstgericht begründete die Aufhebung damit, dass aus dem damaligen Bescheid nicht eindeutig ersichtlich ist, was genehmigt wurde und was nicht. Im Gegensatz zum ursprünglichen Einreichprojekt wird jetzt auf das Geschiebeablagerungsbecken im Mündungsbereich des Acherbaches verzichtet. Die Rechte der Beschwerdeführer (Anrainer) würden dadurch nicht verletzt werden, heißt es in der Entscheidung vom 23. Dezember.

Energiewirtschaftlich wird das geplante Kraftwerk positiv bewertet: Vor allem im Hinblick auf Versorgungssicherheit, Klimaschutz, Technische Effizienz/Netzanbindung und Technische Effizienz/Ausbaugrad und im Hinblick auf die energiepolitischen Ziele und deren Erreichung gebe es ein übergeordnetes öffentliches Interesse. Schlussendlich sieht das Landesverwaltungsgericht keine Auswirkungen auf die Erweiterung der Kraftwerksgruppe Sellrain/Silz. Mit dem beantragten Ausbaudurchfluss von 22 Kubikmetern pro Sekunde werde nämlich eine vollständige Ausnutzung der in Anspruch genommenen Wasserkraft erzielt, ohne das „Speicherkraftwerk Kühtai“ zu konterkarieren. Dasselbe trifft auf den möglichen Ausbau des Kraftwerks Kaunertal zu.

Der Wasserrechtsbescheid dürfte aber noch nicht das Ende der Fahnenstange sein. Schließlich sind für das Landesverwaltungsgericht nicht alle Rechtsfragen geklärt, eine ordentliche Revision wird deshalb zugelassen. Es geht dabei um die rechtliche Einordnung der Verschlechterung der Qualitätskomponenten „Wasserhaushalt“ und „Durchgängigkeit“ von „sehr gut“ in „gut“. Die Auswirkungen des Vorhabens auf den Gewässerzustand würden sich auch bei einer restriktiven Auslegung der europäischen Rechtsprechung im Grenzbereich einer Verschlechterung des Gewässerzustandes bewegen, weshalb eine Ausnahmebewilligung zu erteilen gewesen sei, argumentiert das Landesverwaltungsgericht. (pn)