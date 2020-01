Milser Opposition schließt Volksbefragung nicht aus

Hall, Mils – 2020 wird ein Schlüsseljahr, was das Dauerthema Stau und Durchzugsverkehr im Raum Hall betrifft. Wie berichtet, halten die Verkehrsexperten eine zusätzliche Anbindung zur Autobahn für unumgänglich – und nur zwei Varianten für verfolgenswert: Zum einen ist das eine „lange Südumfahrung“ von Hall, mit Brücke über den Inn und Verbindung zur bestehenden Anschlussstelle Hall-Mitte. Sie ähnelt der 2015 gescheiterten „Spange Ost“, nur ohne neuen Autobahnhalbanschluss. Variante zwei ist ein neuer Vollanschluss beim Gewerbepark Mils. Diese stieß bei Partizipationsabenden mit der Bevölkerung klar auf die größte Zustimmung.

Derzeit werden beide Varianten von den Planern detailliert aufbereitet, danach wird im Planungsverband Hall darüber beraten. Laut Verbands­obfrau BM Eva Posch aus Hall steht der Sitzungstermin noch nicht fest. Fix ist aber, dass der Verband dann mit beiden Vorschlägen zu LH Günther Platter geht – und die Entscheidung noch im Frühjahr fallen soll.

Das Kernproblem: Die Variante Mils-Ost bräuchte eine Umweltverträglichkeitsprüfung, ebenso den Sanktus der Asfinag. Diese soll das Projekt wegen der Zusatzbelastung für die A12 skeptisch sehen. Laut Experten ist mit einer Verfahrensdauer von mindestens zehn Jahren zu rechnen, die Erfolgsaussicht sei ungewiss.

Die Bürgermeister in der Region könnten daher auch der Südumfahrung einiges abgewinnen: BM Peter Hanser (Mils) hatte im TT-Gespräch erklärt, dass er diese Variante bevorzugen würde, sollte der Vollanschluss Mils „nur äußerst langfristig oder gar nicht machbar“ sein. Die Umfahrung sei durch den Wegfall des Halbanschlusses nicht mit der 2015 von der Milser Bevölkerung abgelehnten Spange Ost vergleichbar, die Auswirkungen auf Mils „minimal“.

Ähnlich BM Arno Guggenbichler (Absam): Er sei für eine „realisierbare“ Lösung. Wie Hanser hofft er auf ein zeitnahes Statement des Verkehrsministeriums, ob die Variante Mils umsetzbar ist: „Ansonsten bleibt nur die Südumfahrung als Lösung.“

Ganz anders sieht das die Oppositionsliste „Lebenswertes Mils“, die 2015 den Antrag für eine Volksbefragung in Mils eingebracht hatte. Für GV Christian Pittl und GR Ruth Plaikner ist klar, dass die Zeit für eine Entscheidung „noch nicht reif“ sei. So sei eine Variante weiter westlich, beim Brockenweg in Hall, völlig ausgeklammert worden. Dabei habe es für diese vor der Ära von BM Posch eine „fast euphorische Übereinstimmung“ gegeben. Und eine Spange sei umso wirksamer, je weiter westlich sie liege. Die Prüfung dieser Variante müsse daher nachgeholt werden. Ebenso fordert die Liste eine Verlängerung der Regionalbahn über die geplante Endstation in Rum hinaus.

Fazit von Pittl und Plaikner: Derzeit laufe – wie beim Radwegkonzept, bei dem „Stillstand“ herrsche – alles darauf hinaus, „die betroffenen Bürger zu beruhigen, um schlussendlich doch die geplante Trasse umsetzen zu können“. Ihre Botschaft: „Sollte der Milser Bürgerentscheid übergangen werden, obwohl keine Verbesserung festgestellt werden kann“, schließe man eine neuerliche Volksbefragungs-Initiative, auch gemeindeübergreifend, nicht aus.

BM Posch hat für diese Kritik kein Verständnis: „Die Verkehrsexperten wählten aus den sieben über Jahre diskutierten Varianten die aus ihrer Sicht besten aus, daraus hat die Bevölkerung dann ihre Favoriten ausgesucht.“ Dass die Variante Brockenweg nicht dabei war, liege also vor allem an den Experten. „Wobei ich mich auch nicht scheue zu sagen, dass ich das für eine völlig unrealistische Variante halte, die den Verkehr, der zur Autobahn will, noch weiter ins Stadtgebiet hineinzieht.“

Auch eine Regionalbahn-Verlängerung sei „vollkommen unrealistisch, dafür ist schlicht kein Platz da“. Worauf Posch noch hinweist: „Die 2015 in Mils abgelehnte Variante berührte nicht einmal Milser Gemeindegebiet.“ (md)