Begegnungszone in Kufstein freut nicht jeden

Von Wolfgang Otter

Kufstein – Darf es auch etwas mehr sein? Diese Frage stellt sich derzeit rund um die Begegnungszonen in der Stadt Kufstein. Das Thema beschäftigte bereits den Verkehrsbeirat und dürfte auch in einer der nächsten Gemeinderatssitzungen aufs Tapet kommen.

Für Vizebürgermeister Hannes Rauch (Volkspartei) jedenfalls darf es durchaus etwas weniger sein. Er will die Begegnungszone am Fischergries hinterfragen. „Ich sehe an dieser Stelle keinen Sinn mehr darin“, sagt Rauch. Es gehe ihm vor allem um die Sicherheit, da die motorisierten Verkehrsteilnehmer hier viel zu schnell unterwegs seien. „Das ist für Fußgänger gefährlich. Und wenn wir schon vom Klimaschutz in Kufstein reden, Shared Space heißt auch Stop-and-go-Verkehr. Wenn ich das aus Sicht des CO2-Ausstoßes bewerte, muss ich das hinterfragen. Da ist es besser, wenn man flüssig durchfährt. So gibt es weniger Schadstoffe. Shared Space hat sich auch nicht durchgesetzt“, weiß Rauch. Er kündigt daher einen entsprechenden Antrag auf Evaluierung an, den er bei einer der nächsten Gemeinderatssitzungen einbringen will.

Karin Eschelmüller von den Parteifreien, Obfrau des Verkehrsbeirats, will jedoch ohnedies eine Überprüfung, wie sie im Gemeinderatsausschuss von Rauch gefordert worden ist. Sie wird aber noch eine weitere durchführen: Im Gespräch ist, dass eventuell die derzeitige bestehende Zone vor dem Bahnhof über die Innbrücke weitergeführt wird. Da in Begegnungszonen überall angehalten werden darf, könnte allerdings der Bereich bei der Apotheke zum Problem werden, wie Eschelmüller einräumt.

„Shared-Space-Zonen muss man auch bezüglich des CO2-Ausstoßes bewerten.“ Hannes Rauch (Vizebürgermeister - Kufsteiner Volkspartei

Der Vorschlag resultiert aus der im Oktober des Vorjahres stattgefundenen Fußgängerkonferenz in Kufstein. „Damals wurde angeregt, dass es optimal wäre, wenn diese Maßnahme vom Bahnhof über die Innbrücke, durch den Eppensteiner-Durchgang bis zu den Stadtwerken eingeführt wird“, so Eschelmüller.

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Das wiederum kann sich Vizebürgermeister Rauch nicht vorstellen. „Wir können ja nicht zulassen, dass man auf der Brücke einfach stehen bleiben darf“, sagt Rauch. Es sei hier ein Gehsteig vorhanden, man brauche keine Begegnungszone. „Ich finde es wichtig, dass ein Zubringer zum Bahnhof für den öffentlichen Verkehr so gut wie möglich offen gehalten und nicht beschränkt wird.“ Für FPÖ-Stadtrat Walter Thaler ist es ebenfalls ein „unsinniger Vorschlag“, wie er sagt. Man müsse wissen, „wo man anfängt, aber auch wo man wieder aufhört“.

Die Parteien trennen in dieser Frage verkehrspolitische Welten. „Wir werden sicher nichts zurückbauen“, stellt Eschelmüller klar. Eher wird es mehr Beschränkungen geben. Denn die nächste für sie logische Begegnungszone scheitert lediglich am Budget: der Obere Stadtplatz. Eschelmüller sieht trotz der Verkehrsdichte kein Problem damit. Ganz im Gegenteil. „Den einzigen Stau gibt es, wenn die Leute am frühen Vormittag auf dem Weg vom Bahnhof kommend über den Zebrastreifen gehen.“

„Bei der Fußgängerkonferenz wurde angeregt, die Begegnungszone weiter auszudehnen.“ Karin Eschelmüller (Beiratsobfrau) - Otter

Kleine Änderungen wird es jedoch am Bahnhofsvorplatz geben, wie die Obfrau ankündigt. Immer wieder war es zu Beschwerden wegen mangelnder Sicherheit gekommen. „Es gibt eine durchaus sinnvolle Anregung, was Menschen mit Beeinträchtigungen betrifft“, sagt die Gemeinderätin. So soll eine farbliche Abstufung beim Überqueren des Platzes helfen. Ansonsten funktioniere die Regelung gut, wie auch Bürgermeister Martin Krumschnabel erklärt.