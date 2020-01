Imster Stadtchef sieht drei große Herausforderungen

Von Alexander Paschinger

Imst — Wie groß die Aufgaben für eine Stadt wie Imst geworden sind, das lässt sich für Bürgermeister Stefan Weirather schon allein an der Anzahl der Mitarbeiter ablesen: „Es sind schon knapp 300", hält er im Gespräch mit der TT fest. Geht es um die Herausforderungen im angelaufenen Jahr 2020, dann fällt ihm natürlich auch gleich das Schemenlaufen ein — mit zwei Hoffnungen: „Unfallfrei und schönes Wetter." Aber natürlich stehen auch außerhalb von diesem für Imst so zentralen Brauchtum andere große Themen an. Und das sind die drei großen Bereiche, die er auch anlässlich des Neujahrsempfangs in der kommenden Woche anführen wird:

1. „Der Themenkreis Bildung und Schulen steht schon sehr im Mittelpunkt", erklärt Weirather. Denn „mittlerweile sind die Kinder vor dem Schuleintritt schon fast fünf Jahre in Betreuung", spricht er die 14 Kindergartengruppen und die Kinderkrippe in der Stadt an, die in den vergangenen Jahren ausgebaut wurden. Auch bei den Schulen gebe es Platznöte: „Die Volksschule Unterstadt muss heuer umgebaut werden", spricht er von „vier bis fünf Millionen Euro". Im Sommer sollte der einjährige Umbau beginnen, die Kinder werden derweil in der ehemaligen Kaserne untergebracht. „Und die notwendigen Adaptierungen in der NMS Oberstadt werden noch einmal vier bis fünf Millionen Euro kosten", spricht der Stadtchef von einem Riesenbrocken.

Die VS Unterstadt aus den 1970er-Jahren wird ab diesem Sommer umgebaut. - Paschinger

2. Inzwischen liege das Bergbahnen-Konzept für Hoch-Imst „in groben Zügen vor", sagt Weirather. Auch hier handelt es sich um eine riesige Herausforderung, wenn es darum geht, eine Lösung von der Innenstadt bis zum Gipfel zu verwirklichen. „Wir müssen jetzt als Erstes einmal schauen, was möglich ist", so der Bürgermeister. Das Konzept soll alle Bereiche von den Varianten bis hin zur Finanzierung beinhalten. „Und damit gehen wir dann in die Vorprüfung", gibt er zu bedenken, dass von einem Lift aus der Innenstadt nach Hochimst das Schutzgebiet Rosengartenschlucht tangiert würde.

3. Ebenfalls beantwortet werden müssen die Fragen zum Hochwasserschutz: „Wir müssen das Thema heuer angehen, das ist besonders für die betroffenen Betriebe wichtig." Dazu müssen einige Fragen in Sachen Hochwasserentwicklung und -dauer sowie mögliche Lösungsvorschläge „konkretisiert werden".

Klarerweise hat BM Weirather auch andere Herausforderungen im Visier. Da sind zum einen die Straßen („Wir haben ein Netz von 100 Kilometern Straßen und Gehsteigen"). Hier geht es heuer um die notwendige Verbindung vom Sonnberg nach Gunglgrün, die etwa eine Million Euro kosten wird. Oder auf Verbandsebene die Erweiterung des Pflegezentrums Gurgltal, für das der Spatenstich im Herbst angepeilt ist.

Und auch beim Hochwasserschutz sollten heuer die Planungen anlaufen. - Stadt Imst

Zurückhaltend zeigt sich Weirather bei Kulturquartier und Hallenbad: „Allein die Bergbahnen sind eine so große Geschichte — das wird sich nicht ausgehen." Das Thema Hallenbad ist und bleibt für ihn ein Projekt, das gemeinsam mit Landeck und Zams erledigt werden müsste.