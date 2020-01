Mehraufwand für Schüler und Kindergartenkinder in Lienz

Von Christoph Blassnig

Lienz – Die Ausgaben der Stadt Lienz für die Kinderausbildung und -betreuung steigen weiter an. Mit Stichtag 15. Oktober 2019 zählte die Stadt 1012 Pflichtschüler in ihren Volks- und Hauptschulen sowie in der Sonderschule und in der Polytechnischen Schule. In den fünf städtischen Kindergärten Villa Monti, Grafenanger, Hl. Familie, Eichholz (einschließlich dem einzigen Ganztageskindergarten) und dem Integrations- und Montessorikindergarten Klösterle werden 280 Kinder versorgt.

Abzüglich aller Zuschüsse und Beiträge rechnet die Stadt in ihrem Budgetvoranschlag für das laufende Jahr mit einem Abgang von 1,15 Millionen Euro für die Pflichtschulen. Die Kindergärten, das Osttiroler Kinderbetreuungszentrum und das Eltern-Kind-Zentrum schlagen insgesamt mit noch höherem Aufwand zu Buche. Rund 1,25 Millionen Euro gibt die Stadt für die Jüngsten aus. Deutlich macht die Kostensteigerung der Betrag pro Kindergartenkind: Fand man im Vorjahr noch mit einem statistischen Wert von 4024 Euro für jedes Kindergartenkind das Auskommen, so steigt dieser Wert heuer gleich auf 4449 Euro.

„Stützkräfte, Schulassistenten und Freizeitpädagogen kosten Geld“, sagt Bürgermeisterin Elisabeth Blanik. Im Vergleich mit anderen Städten Tirols steche der finanzielle Aufwand, den die Stadt Lienz in diesem Bereich trägt, deutlich heraus. „Doch wenn uns von den Verantwortlichen der Bedarf glaubhaft gemacht wird, finanzieren wir zusätzliche Stellen auch. Unsere Kinder sind wichtiger als Förderungen für Veranstaltungen, zum Beispiel. Dazu stehe ich.“ Blanik räumt aber ein, dass man die Entwicklung beobachten müsse.

Grundsätzlich steigenden Bedarf an schulischer Nachmittagsbetreuung sieht auch Maria Bürgler, Direktorin der Volksschule Nord. „Die Gruppengröße kann bei 19 Kindern aller vier Altersstufen liegen, bevor eine zweite Kraft eingesetzt werden muss. Das ist für unsere Leute durchaus eine Herausforderung“, gibt Bürgler zu bedenken. Die vermehrte Berufstätigkeit beider Elternteile dürfte die kostenpflichtige Betreuung am Nachmittag immer notwendiger machen, vermutet Bürgler. Dem stimmt auch Gabriele Schwab, Schulleiterin in der NMS Egger-Lienz, zu. „Der Bedarf steigt. Von Montag bis Mittwoch führen wir gemeinsam mit der Neuen Mittelschule Nord zwei Gruppen am Nachmittag, am Donnerstag noch eine.“ Zum Mittagessen gehen die Kinder der Nachmittagsbetreuung dieser Schulen in das Wohn- und Pflegeheim Lienz.