Nachhaltigkeit und Grenzen im Tiroler Tourismus: Grüne Note für Kunstschnee

Innsbruck – Wo liegen die Grenzen im Tourismus? Diese Frage drängt sich nicht nur bei anstehenden Projekten in Skigebieten auf, sie beschäftigt mittlerweile generell die Politik. Die künftige Bundesregierung wird sich ebenfalls damit auseinandersetzen: Die türkis-grüne Koalition will deshalb den Weg des nachhaltigen Tourismus im Einklang mit der Natur verstärkt fortsetzen und für ein gutes Miteinander von Ökonomie, Ökologie und Sozialem sorgen, heißt es im Regierungsprogramm.

Konkret sind auch Maßnahmen und Unterstützungsangebote zur Vermeidung von Flächenverbrauch durch die Tourismuswirtschaft geplant, zugleich werden Konzepte für die Vermeidung von „Overtourism“ und für klimatische Veränderungen angedacht.

Die Produktion von Kunstschnee, der in den Skigebieten mittlerweile unverzichtbar geworden ist, soll ebenfalls umweltfreundlicher werden. Das ist eine lang gehegte Forderung der Grünen. Auf europäischer Ebene will sich die Regierung für die Einführung von Energieeffizienz-Klassen für Schneeerzeugungsanlagen sowie den forcierten Einsatz von erneuerbaren Energien für den weiteren Ausbau einsetzen. Die Internationale Alpenkonvention mit Sitz in Innsbruck wird schlussendlich in die Ausarbeitung eines Raumentwicklungskonzeptes für alpine Raumordnung eingebunden. (pn)