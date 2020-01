Vorwurf des Amtsmissbrauchs: Thaurer Ortschef geht in Offensive

Der politische Gemeindefriede in Thaur ist seit einigen Tagen jäh gestört. Schuld daran ist der Antrag für einen Bebauungsplan im Zusammenhang mit einem Wohnbauprojekt eines privaten Baubewerbers am Kapellenweg. Es geht um die notwendige Verkehrserschließung und um den Vorwurf der inhaltlich unzulässigen Zusammenfassung des vom Raumplaner erstellten Gutachtens für den Antrag. Er wurde kurz vor Weihnachten mit knapper Mehrheit im Gemeindera­t angenommen. Selbst der Raumplaner kritisiert die Verzerrung seines Gutachtens.

Der grüne Gemeindevorstand Josef Bertsch hat deshalb die Gemeinde­aufsicht eingeschaltet, für ihn wurde der Beschluss auf Basis von falschen Informationen gefasst.

Dem widerspricht der Thaurer Bürgermeister Christoph Walser vehement. „Ich lasse mir sicher keinen Amtsmissbrauch vorwerfen, alle Gemeinderäte sind seit Monaten über alles informiert." Das sei auch aus allen Protokollen ersichtlich, die Diskussion über die Verkehrserschließung ziehe sich ja schon länger. Und Walser wundert sich darüber, warum der Raumplaner gegenüber Juli seine Meinung beim Bebauungsplan geändert habe. „Das erschließt sich mir nicht." Keinesfalls sei jedoch etwas manipuliert worden.

Walser hat noch am Freitag mit dem zuständigen Raumordnungs-Landesrat Hannes Tratter (ÖVP) in der Landesregierung geredet. „Schließlich wurde ja die Gemeindeaufsicht davon in Kenntnis gesetzt." Er, so Christoph Walser, werd­e jetzt alle Unterlagen, Beschlüsse, Gutachten und Protokolle der Behörde vorlegen. „Ich bin mir sicher, das alles passt. Sollte es aber Mängel geben, werden wir den Beschluss zum Bebauungsplan rückgängig machen und danach noch einmal fassen." (pn)