„Müssen Pläne noch einmal ordentlich durcharbeiten“

Von Manfred Mitterwachauer

Kufstein – Vor einem Jahr rückte das Wohnpaket in den Mittelpunkt. Dieses Jahr stand die Auftaktklausur der schwarz-grünen Landesregierung an der FH Kufstein noch ganz unter dem Eindruck der frisch angelobten türkis-grünen Bundesregierung und ihres Regierungsprogramms.

Die Auswirkungen auf Tirol seien nicht die kleinsten, hieß es dann auch gestern vor den Medien. Wie berichtet, ist das eigene Transitkapitel von Türkis-Grün Ausdruck eines Schulterschlusses mit Tirol im Kampf gegen die Lkw-Flut entlang der Brennerroute. Dieser soll die Position Tirols gegenüber den widerspenstigen Italienern und dem in einigen Bereichen bremsenden Bayern kräftigen helfen. LH Günther Platter (VP) will nach dem „Weihnachtsfrieden“ den Druck auf die Nachbarländer wieder erhöhen. Die deutschen Grenzkontrollen bezeichnete Platter gestern offen als „Schweinerei“.

Innerösterreichisch ist für Platter das türkis-grüne Öffi-Ticket, das österreichweit gelten soll, eine „engagierte Ansage“. Einerseits hinsichtlich dessen Finanzierung, andererseits aufgrund der hierfür notwendigen Vereinheitlichung der Ländersysteme. LHStv. Ingrid Felipe (Grüne) ortet noch Länder, die Aufholbedarf hätten. Auch wenn es „dem Steuerzahler wurscht“ sein werde, wer die Kosten trage – Ländern und Bund stünden hier wohl noch zähe Verhandlungen bevor, mutmaßt Felipe. Nicht zuletzt, weil das derzeitige Finanzierungssystem aus dem Jahr 1999 stamme.

Viel Arbeit kommt auf Tirol auch in Sachen Klimaschutz zu. Der Bund will bereits 2040 klimaneutral sein. „Da werden wir unsere Pläne noch einmal ordentlich durcharbeiten müssen“, kündigt Felipe an. Da treffe es sich gut, dass der Landtag die Regierung bereits mit einer Evaluierung der Tiroler Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsstrategie beauftragt hat. Bis Jahresende werde diese vorliegen, so Felipe.