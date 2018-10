Vor Auftritt in Tirol: Snowdens Anwalt im TT-Gespräch

Von Floo Weißmann

Innsbruck — Wenn am Donnerstag der US-Enthüller Edward Snowden live aus Moskau in die Innsbrucker Dogana übertragen wird, ist auch ein Mitstreiter von ihm dabei. Der Anwalt Robert Tibbo, ein in Hongkong tätiger Kanadier, hat 2013 dafür gesorgt, dass Snowden heute nicht im Gefängnis sitzt. Er versteckte ihn bei Asylwerbern, die er gegenüber den Behörden von Hongkong vertritt. Und er verhalf ihm dann zur Flucht, auf der Snowden in Russland strandete.

Am Donnerstag wird auch Tibbo auf der Bühne der Dogana stehen (Livestream und Live-Ticker auf TT.com) . Die TT hat im Vorfeld bei ihm nachgefragt.

Snowdens Anwalt Robert Tibbo im Vorjahr in Innsbruck. Morgen tritt er erneut bei einer MCI-Veranstaltung auf, diesmal gemeinsam mit seinem weltbekannten Klienten. - MCI

1) Auf welcher Grundlage lebt Snowden in Russland? — Der Enthüller, der die Massenüberwachung durch den US-Geheimdienst NSA aufgedeckt hatte, erhielt in Russland zunächst befristetes Asyl und später ein Geschäfts-Visum, das bis 2020 gilt. Die Sicht­weise der Russen sei, „dass er in ihrem Land nichts falsch gemacht hat", sagt Tibbo.

2) Was passiert nach 2020? — Snowden würde gerne in die USA zurückkehren. Aber dort droht ihm eine drakonische Strafe. 2020 kann er in Russland einen dauerhaften Aufenthaltstitel beantragen. Tibbo weist zurück, dass Snowdens Kritik am Kreml dem entgegenstehen könnte. „Wir haben keinen Beleg dafür gesehen, dass die russische Regierung gegenüber Herrn Snowden eine negative Haltung einnimmt."

3) Warum kann Snowden nicht woanders hin? — Der Enthüller hat schon 2013 in 21 Ländern Asyl beantragt, darunter auch Österreich. Alle Anträge wurden abgelehnt, zum Teil mit technischen Ausflüchten. „Es ist eine Enttäuschung, dass kein europäisches Land den politischen Willen hat, Herrn Snowden den Schutz anzubieten, den er verdient", sagt Tibbo. Aus seiner Sicht hat der Enthüller eine Gewissensentscheidung getroffen und kriminelle Praktiken von Regierungen aufgezeigt. Es gehe um verfassungsmäßige Rechte und Privatsphäre. Tibbo räumt allerdings ein: „Es wurde eindeutig großer politischer Druck auf Länder ausgeübt, die erwogen haben, Herrn Snowden Asyl zu gewähren."

4) Geht die öffentliche Debatte weiter? — Vor fünf Jahren, als der Geheimdienst-Insider Snowden auspackte, gab es so etwas wie ein politisches Erdbeben. Aber Nachbeben sind weitgehend ausgeblieben, wie auch Tibbo feststellt: „Ich hatte die Erwartung, dass Menschen aller Altersgruppen auf den Straßen protestieren würden." Dass es dazu nicht kam, erklärt er einerseits mit einer Verlagerung der öffentlichen Debatten hin zu Wirtschafts- und Sicherheitspolitik. Und andererseits mit einem mangelnden Bewusstsein vieler Menschen: „Die Aufmerksamkeit vieler Menschen liegt im Alltag woanders. (...) Wir haben erlebt, dass politische Teilnahmslosigkeit über den ganzen Planeten kriecht." Indessen würden die Regierungen mit der elektronischen Massenüberwachung einfach weitermachen.

5) Was bedeutete der Machtwechsel in den USA für Snowden? — Schon Präsident Barack Obama hatte auf eine Kampagne von Bürgerrechtlern für die Begnadigung des Enthüllers nicht reagiert. Unter Donald Trump wurde die politische Atmosphäre noch giftiger. Zum einen hatte Trump im Wahlkampf die Todesstrafe für Snowden gefordert. Zum anderen findet laut Tibbo überhaupt keine öffentliche Debatte mehr statt. „Es scheint mir, dass Trump durch seine Agenda und seine Fehltritte die Aufmerksamkeit von vielen wichtigen Themen abgelenkt hat — etwa Snowden. Es ist wie eine Reality-Show."

6) Wie geht es dem Anwalt selbst? — Tibbo deutet an, dass sein Eintreten für Snowden seine Arbeit als Anwalt und seine Situation in Hongkong deutlich erschwert hat. Aber er bereue nichts und sieht Unbeugsamkeit gegenüber politischem Druck als Teil seiner Arbeit an. „Ich könnte Fälle wie diesen vermeiden und ein leichteres Leben haben. Aber wenn Sie selbst der Angeklagte sind, welchen Anwalt möchten Sie dann haben?"

7) Wie geht es den Asylwerbern, die Snowden bei sich versteckt haben? — Tibbo zufolge haben die Behörden von Hongkong die Unterstützung weitgehend eingestellt und verschleppen die Verfahren. Die Behörden hätten es auf seine Klienten abgesehen, sagt er. „Es ist beschämend, was sie hier machen." Es helfe, wenn Medien über das Schicksal der vier Erwachsenen und drei Kinder berichten, die als „Snowdens Schutzengel" bekannt geworden sind. „Das hat sie meiner Meinung nach beschützt", sagt Tibbo. Er bittet um Unterstützung und verweist auf eine Webseite: https://fortherefugees.com