Snowden mit eindringlichen Appellen: „Unsere Freiheit steht am Spiel“

Innsbruck – „Es geht um das Überleben unserer freien Gesellschaft. Sie ist heute in großer Gefahr, wenn die Mächtigen alle Macht über uns haben.“ Worte eines Aufdeckers in Innsbruck, eines Aufdeckers, der die Welt verändert hat, der mit seinen Enthüllungen die schlimmsten Befürchtungen in Sachen Horrorvision eines allmächtigen Überwachungsstaats wahr hat werden lassen.

Am Donnerstagabend trat der bekannteste Whistleblower der Welt, Edward Snowden – für die einen Robin Hood, für die anderen ein Verräter –, auf einer Veranstaltung des Management Centers Innsbruck (MCI) in Zusammenarbeit mit den Medienpartnern Tiroler Tageszeitung und der Austria Presse Agentur (APA) erstmals live in Österreich auf – zugeschaltet aus seinem Exil in Moskau, in dem er seit über fünf Jahren nach seiner abenteuerlichen Flucht aus Hawaii im Exil lebt. Snowden informierte die Welt über die beispiellose Massenüberwachung von Seiten des mächtigsten US-Geheimdienstes NSA (National Security Agency) und seiner Verbündeten und löste damit weltumspannende Schockwellen aus.

Und Snowden machte auch in Innsbruck klar: Es geht um nicht weniger als um die Verteidigung unserer freien Gesellschaft. „Sind wir bereit, unsere Freiheit aufzugeben? Sind wir bereit, alles was wir tun und sagen, kontrollieren zu lassen? Und können durch die Massenüberwachung Verbrechen wirklich verhindert werden?“, fragte er das Publikum. Unter die Räder würden vielmehr jene kommen, die sich nicht wehren können. Betroffen von der Unterwanderung aller elektronischen Kommunikationssysteme – von E-Mails bis zu Telefonverbindungsdaten – sind in erster Linie die Durchschnittsbürger.

„Jeder von uns kann etwas tun“

Die Herausforderungen für unsere Gesellschaft sind laut Snowden enorm. Es gehe um weit mehr als um Überwachungsprogramme. „Wir befinden uns derzeit in einer Phase der größten Umverteilung von Macht seit der Industriellen Revolution“, so Snowden. Sein eindringlicher Appell zum Schluss: „Jeder von uns kann auf seine Weise etwas tun und die Welt retten.“ Man dürfe nicht blind vertrauen und „auf den Helden warten“.

Über sein Leben in Russland wollte er wenig preisgeben. Er betonte, dass er keine Verbindung zur russischen Regierung habe. Eine Rückkehr in die USA scheint ausgeschlossen. Dort droht ihm auf Grundlage des Spionage-Gesetzes eine lange Haft- oder gar die Todesstrafe. „Auch wenn ich moralisch richtig gehandelt habe, für Moral ist hier kein Platz“, so Snowden. (jec)