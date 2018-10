Chaos bei Wahlen in Afghanistan: Explosionen erschüttern Hauptstadt

In mehreren Orten in Afghanistan hat sich am Samstagmorgen das Öffnen der Wahllokale für die Parlamentswahl verzögert. In sozialen Medien gab es zahlreiche Berichte, dass Menschen vor noch geschlossenen Wahllokalen warteten. In Kabul gab es unterdessen mehrere Explosionen.