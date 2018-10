Briefbomben in USA: Verdächtiger ist amtsbekannter Trump-Fan

Washington – Bei den Fahndungen nach dem Absender der mutmaßlichen Briefbomben in den USA hat es eine erste Festnahme gegeben. Das teilte am Freitag das Justizministerium in Washington mit. Seit Montag waren insgesamt zwölf der potenziell gefährlichen Sendungen an Kritiker von Präsident Donald Trump aufgetaucht.

Bei dem nach der Briefbombenserie Festgenommenen handelt es sich Sicherheitskreisen zufolge um den Hauptverdächtigen. Weitere Festnahmen in dem Fall seien möglich, hieß es am Freitag. Die Festnahme sei auf einem Parkplatz in Plantation im Bundesstaat Florida erfolgt.

Amtsbekannter Republikaner und Trump-Fan

Der verdächtige Mann ist eingeschriebenes Mitglied der Republikaner und bereits häufiger polizeilich aufgefallen. Nach öffentlich zugänglichen Informationen wurde er während der vergangenen Jahre mehrfach festgenommen, unter anderem wegen einer Bombendrohung.

Auf dem Kleinbus des Tatverdächtigen sind einem von CNN verbreiteten Foto zufolge mehrere Aufkleber mit den Porträts von Präsident Donald Trump und Vizepräsident Mike Pence angebracht. Auch ein Aufkleber mit der Aufschrift „CNN ist zum Kotzen“ ist zu erkennen.

Trump nennt Taten „Bomben-Kram“

Trump twitterte, der „‘Bomben‘-Kram“ schade dem Wahlkampf seiner Republikaner. Am 6. November findet die Kongresswahl statt. Für den Nachmittag (Ortszeit) wollte das Justizministerium die Öffentlichkeit über den Stand der Ermittlungen informieren.

Nach der Festnahme des Verdächtigen verurteilte der Präsident die Taten dann doch scharf. „Diese terrorisierenden Handlungen sind verachtenswert und haben keinen Platz in unserem Land“, sagte Trump am Freitag bei einem Auftritt im Weißen Haus in Washington. Man dürfe niemals zulassen, dass politische Gewalt in den USA Wurzeln schlage. Der Republikaner erklärte, der oder die Täter würden zur Rechenschaft gezogen werden.

Zuletzt waren zwei weitere mutmaßliche Briefbomben aufgetaucht, die an prominente Kritiker von Präsident Donald Trump gerichtet waren. Eine davon war an den früheren Nationalen Geheimdienstdirektor James Clapper adressiert, wie der Sender CNN am Freitag meldete. Die zweite war nach Angaben der Bundespolizei FBI für den Senator Cory Booker von den oppositionellen Demokraten bestimmt.

Die verdächtige Sendung an Clapper trug die Adresse des New Yorker Sitzes von CNN, wie der Fernsehsender berichtete. Clapper tritt bei dem Trump-kritischen Medium als Experte auf. Die New Yorker Polizei teilte zunächst lediglich mit, dass sie wegen einer verdächtigen Sendung zu einer Poststelle gerufen worden sei, die nahe der CNN-Büros im Stadtteil Manhattan liegt.

Mittlerweile zwölf Briefbomben gefunden

Auch eine der zuvor aufgetauchten mutmaßlichen Briefbomben war an den New Yorker CNN-Sitz adressiert. In diesem Fall war die Sendung für den früheren Chef des Auslandsgeheimdienstes CIA, John Brennan, bestimmt. Er ist ebenfalls für den Sender tätig und wie Clapper ein lautstarker Trump-Kritiker.

Die verdächtige Sendung an Senator Booker wurde nach Angaben des FBI im Bundesstaat Florida abgefangen. Sie sehe ähnlich aus wie die vorherigen verdächtigen Briefe.

Mit den zwei neu aufgetauchten mutmaßlichen Briefbomben hat sich die Zahl der verdächtigen Sendungen auf zwölf erhöht. Die vorherigen mutmaßlichen Sprengsätze waren unter anderen auch an den früheren Präsidenten Barack Obama, Ex-Vizepräsident Joe Biden, die ehemalige Präsidentschaftskandidatin Hillary Clinton und Hollywoodstar Robert De Niro gerichtet.

Verletzt wurde niemand. Auch war weiter unklar, ob die in großen Briefumschlägen enthaltenen Apparaturen tatsächlich funktionsfähig waren. Zur Versendung der Briefe bekannte sich niemand. (TT.com/APA/AFP)