Tirol liegt dem Herzen nah: Kjersti Andersen im Interview

Sie sind das erste Mal in Tirol …

Kjersti Andersen: Das erste Mal als Botschafterin. Aber ich war schon Anfang der Neunziger einmal hier, als ich mit Interrail durch Europa gefahren bin.

Hängt Ihr Besuch als Botschafterin mit der Nordischen Ski-WM zusammen, die im Februar in Seefeld stattfindet?

Andersen: Tirol ist ein Teil von Österreich, dem wir Norweger im Herzen besonders nahe sind. Wir kommen auf Urlaub hierher, im Sommer wie im Winter. Und wir sehen unsere Ski-Idole hier wettkämpfen. Wir kennen also viele Orte aus Medien.

Natürlich will ich in Seefeld auch das WM-Stadion sehen. Es ist nützlich, dort gewesen zu sein, bevor das Turnier beginnt – für den Fall, dass hochrangige Vertreter kommen.

Wer würde das sein?

Andersen: Das wissen wir noch nicht. Aber wir wissen, dass es großes Interesse an nordischen Ski-Bewerben gibt, am Langlauf wie am Skisprung. Wir werden also sehen.

Wie schätzen Sie die politische Situation in Österreich ein?

Andersen: Sie haben in diesem Herbst die EU-Präsidentschaft, die meines Erachtens auf sehr professionelle Weise gemanagt wird. Und Österreich hat seit etwa einem Jahr eine neue Regierung. Einige der Diskussionen, die wir hier verfolgen, stehen im Kern dessen, womit viele Länder zu tun haben – etwa Migration. Die Lösungen, die wir wählen, mögen leicht unterschiedlich sein, aber sie alle befassen sich mit der Frage, wie wir Wohlfahrt für unsere Bürger bieten, wie wir Migration ordnen, wie wir sicherstellen, dass wir Fachkräfte haben …

Die Migrationsdiskussion hat in vielen Ländern zu einem Rechtsruck in den Köpfen geführt …

Andersen: Meine Regierung ist eine Koalition von einer konservativen und einer liberalen Partei mit einer Rechtspartei. Man sieht in vielen Ländern Parteien rechts der Konservativen und einen Aufstieg von Populismus. Regierungen wie meine sind begierig, die unterschwelligen Sorgen der Bevölkerung anzusprechen. Es geht oft um Arbeitsplätze, die Auswirkungen der Globalisierung, die Folgen der Finanzkrise ... Natürlich ist der Kampf gegen Rassismus und Fremdenfeindlichkeit ein zentrales Anliegen meiner Regierung.

Norwegen ist eng mit der EU verbündet. Sind Sie besorgt, dass Populismus das Funktionieren der Union stört?

Andersen: Wir haben eine sehr enge Beziehung mit der EU. Wir sind Teil des Binnenmarkts. Aber wir sind nicht Teil der politischen Union und haben keinen Sitz am Tisch. Deshalb können wir nicht direkt beeinflussen, in welche Richtung sich Europa bewegt. Der mögliche Aufstieg von Populismus – rechts oder links – bei der EU-Wahl im Mai bedeutet jedenfalls eine Besorgnis.

Norwegen ist auch in der NATO, die Russland soeben vorgeworfen hat, den INF-Abrüstungsvertrag zu verletzen. Was soll nun passieren?

Andersen: Meine Außenministerin hat dazu erklärt, dass der INF-Vertrag wichtig ist für die euro-atlantische Sicherheitsarchitektur. Es wäre bedauerlich, sollte er nun nicht mehr funktionieren. Zugleich wäre eine Situation unhaltbar, in der nur eine der Vertragsparteien das Abkommen respektiert.

Wir haben eine Grenze mit Russland, mit dem wir seit über tausend Jahren friedliche Beziehungen pflegen. Und wir beobachten jegliche Spannung zwischen Russland und der NATO sehr genau.

Wie trifft der Klimawawandel Norwegen?

Andersen: Die Gletscher schmelzen. Es gibt kürzere Winter mit weniger Schnee. Und wir haben feuchtere oder wärmere Sommer. Das Klima ist weniger vorhersagbar. Das hat Folgen für die Bauern.

Es gibt Bestrebungen, die nördliche Schifffahrtsroute zu beleben, weil das Eis zurückgeht …

Andersen: Wir sind noch nicht an diesem Punkt. Es geht weniger um konkrete Bestrebungen als darum zu sehen, ob die nördliche Schifffahrtsroute eine Option werden könnte. Aber man müsste viel in die Sicherheit investieren.

Norwegen stützt seinen Wohlstand zu einem Teil auf fossile Energie. Steht das nicht im Gegensatz zu den Bemühungen um Klimaschutz?

Andersen: Unsere Gasförderung nimmt zu, und die Ölförderung geht zurück. Unsere Exporte nach Europa ersetzen auch Kohle als Energiequelle. In Norwegen fahren zudem immer mehr Menschen Elektroautos. Wir unternehmen also viel, um unsere Emissionen zu senken.

Das Gespräch führten Mario Zenhäusern und Floo Weißmann