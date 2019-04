Ukraine wählt Präsidenten: Sieg von Komiker Selenskyj erwartet

Kiew – Knapp 30 Millionen Ukrainer sind in einer Stichwahl am Sonntag aufgefordert, einen neuen ukrainischen Präsidenten zu wählen. Ein Sieg des 41-jährigen Fernsehkabarettisten Wolodymyr Selenskyj, der bereits im ersten Wahlgang am 31. März führte, gilt als wahrscheinlich. Auch ein Rededuell im Fußballstadion am Freitag dürfte keine Wende zugunsten von Amtsinhaber Petro Poroschenko gebracht haben.

Alle Meinungsumfragen sahen zuletzt den politisch unerfahrenen Selenskyj nahezu uneinholbar in Führung und auch nach dem offiziellen Ende des Wahlkampfes am Freitag dürfte sich nichts daran geändert haben: Laut den Quoten ukrainischer Wettbüros galt am Samstag ein Wahlsieg des Herausforderers zwischen 6 und 7,4 Mal wahrscheinlicher als ein Sieg des amtierenden Präsidenten.

Der populäre Quereinsteiger Selenskyj, der sich in vielen politischen Fragen nicht wirklich festlegte, dürfte in 21 von 25 ukrainischen Regionen die Wahlen gewinnen. Dem 53-jährigen Poroschenko, der seit zwei Jahrzehnten politisch aktiv ist und 2019 auf einen betont nationalen Wahlkampf gesetzt hatte, werden hingegen lediglich Chancen in den Oblasts von Lwiw (Lemberg), Iwano-Frankiwsk, Ternopil sowie Wolyn im Westen des Landes eingeräumt.

Großer Medienandrang bei Selenskyj-Stimmabgabe

Bewacht von Dutzenden Leibwächtern hat Selenskyj am Vormittag seine Stimme abgegeben. Der Schauspieler, der von seiner Gattin Olena begleitet wurde, zeigte sich bestens gelaunt und siegessicher. Nachdem Selenskyj mit seiner Gattin kurz vor 11.00 Uhr Ortszeit aus einem gepanzerten Kleintransporter ausstieg, kam es vor seinem Wahllokal im Norden Kiews zu tumultartigen Szenen: Knapp zweihundert Journalisten hatten den Präsidentschaftskandidaten erwartet, ein Dutzende Leibwächter drängte sie bisweilen brutal zur Seite und machte Selenskyj den Weg in das Wahllokal selbst frei. Manche Leibwächter wiesen sich dabei als Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes von „1+1“ aus, des Fernsehsenders des umstrittenen Oligarchen Ihor Kolomojskyj, der den Fernsehkabarettisten im Wahlkampf massiv unterstützt hatte.

Poroschenko erwartet „Sieg für die Ukraine“

Eine Stunde nach seinem Konkurrenten Wolodymyr Selenskyj hat am Sonntag auch das amtierende ukrainische Staatsoberhaupt Petro Poroschenko seine Stimme bei den Präsidentschaftsstichwahlen abgegeben. Nach einem Gottesdienstbesuch anlässlich des orthodoxen Palmsonntags kam er mit seiner Familie in das Offiziers-Haus im Zentrum Kiews und nützte die Stimmabgabe für eine improvisierte Pressekonferenz.

Er sei stolz wie die Wahlen organisiert seien, betonte er anschließend. „Wir haben freie Wahlen, wir haben eine geschützte demokratische Tradition und das charakterisiert die Ukraine als europäischen Staat“, sagte er. In den letzten fünf Jahren habe es einen großen Fortschritt dabei gegeben, unseren Staat und unsere Nation zurück in die Familie der europäischen Völker zu bringen, erklärte der ukrainische Präsident. Man werde niemandem erlauben, diesen Prozess aufzuhalten, betonte er.

Indirekt deutete Poroschenko gleichzeitig an, eine etwaige Wahlniederlage zu akzeptieren. „Der Name des Wahlsiegers ist nicht so wichtig wie die Strategie und die Ausrichtung, die Nation und Staat weiter verfolgen werden“, sagte er. Äußerst wichtig sei aber, dass man die Ukraine nicht verliere, erklärte er und zitierte damit seinen letzten Wahlslogan, der landesweit auf Plakaten zu sehen war. Er hoffe diesbezüglich auf die Weisheit des ukrainischen Volkes.

Die Wahllokale schließen um 20.00 Uhr (19.00 Uhr MEZ). Kurz danach ist mit der Veröffentlichung von nicht-amtlichen Exit Polls zu rechnen. Erste konkrete Auszählungsergebnisse sollten in den späten Sonntagabendstunden von der Zentralen Wahlkommission publiziert werden. (APA/dpa/AFP)