Optimismus vor möglicherweise entscheidender USA-Taliban-Runde

Kabul – In Afghanistan steigen die Erwartungen kurz vor einer möglicherweise entscheidenden Verhandlungsrunde zwischen den USA und den radikalislamischen Taliban über Wege zum Frieden. „Wir gehen davon aus, dass in den nächsten Tagen ein Abkommen zwischen den USA und den Taliban unterzeichnet wird“, sagte ein Regierungsbeamter der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag.

Auch die Taliban zeigten sich optimistisch. Es bestehe die Hoffnung, dass eine Lösung in dieser Runde erreicht werden könne, sagte ihr Sprecher Sabiullah Mudschahid. Aus der vorherigen Runde seien „wenige Details“ zur Klärung geblieben. Daher erwarte man „Entwicklungen“ in dieser Runde.

Seit einem Jahr wird verhandelt

Der US-Sondergesandte Zalmay Khalilzad soll am Donnerstagabend in Doha eintreffen, um die Gespräche über eine politische Lösung des langjährigen Konflikts fortzusetzen. Laut Taliban ist noch nicht klar, ob sie am Freitag oder Samstag weitergeführt werden.

Die USA verhandeln seit einem Jahr direkt mit den Taliban. Dabei geht es Washington vor allem um eine Garantie der Islamisten, dass Afghanistan nicht wieder zu einem sicheren Rückzugsort für Terroristen wird. Den Taliban geht es um den Abzug der US-Truppen. Davon wäre automatisch auch der Einsatz der deutschen Bundeswehr in Afghanistan betroffen. Die führt dort mit derzeit mehr als 1250 Soldaten weiterhin ihren weltweit größten Auslandseinsatz.

Ein Abkommen soll nach US-Sicht auch innerafghanische Friedensgespräche zwischen der Regierung in Kabul und den Taliban sowie einen Waffenstillstand beinhalten. Bisher hatten sich die Taliban geweigert, direkt mit der Regierung zu sprechen, die sie als Marionette des Westens betrachten. Trotz laufender Verhandlungen dauert die Gewalt im Land an. (dpa)