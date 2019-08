Hongkong: Protestaufmarsch mit mehr als 10.000 Teilnehmern

Hongkong – In Hongkong ist es am Freitag zu neuen Protesten gegen die prochinesische Regierung der Sonderverwaltungszone und gegen die Führung in Peking gekommen. An einer Demonstration in der Innenstadt nahmen nach ersten Schätzungen mehr als 10 000 Menschen teil. Zu Ausschreitungen kam es vorerst nicht.

Allerdings soll es im Verlauf des Wochenendes weitere Protestmärsche gegeben. Befürchtet wird, dass es dann auch wieder zu Auseinandersetzungen zwischen Demonstranten und der Polizei kommt. Vor allem am Montag und Dienstag dieser Woche war die Situation mehrfach eskaliert.

Video von APA Videoplattform Sobald Sie den Inhalt laden, werden Daten zwischen Ihrem Browser und APA Videoplattform ausgetauscht. Nähere Infos dazu finden Sie in den Datenschutzbestimmungen von APA Videoplattform. Zustimmen und Abspielen

Inhalte von Drittanbietern generell laden

In der ehemaligen britischen Kronkolonie geht ein Teil der Bevölkerung seit mehr als zwei Monaten immer wieder auf die Straße. Auf dem bisherigen Höhepunkt der Protestbewegung waren es etwa zwei Millionen Menschen. Hongkong gehört seit dem Abzug der Briten 1997 zwar zu China. Eigentlich hat es aber bis 2047 noch umfangreiche Sonderrechte garantiert. Inzwischen wächst international die Sorge, dass Peking gewaltsam eingreifen könnte. (APA, dpa)