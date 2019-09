Whistleblower schlug Alarm zu Trump: Geheimdienst hält Beschwerde geheim

Von Matthias Sauermann

TT-ePaper gratis testen Jetzt kostenlos TT-ePaper lesen, das Test-Abo endet nach 4 Wochen automatisch mehr erfahren Ich bin bereits Abonnent Schritt 1 / 3 In nur 30 Sekunden gelangen Sie zum kostenlosen Test-Abo. E-Mail-Adresse eingeben Weiter

Washington — Wieder einmal erreichen Nachrichten aus den USA die Öffentlichkeit, die genausogut einem Agententhriller entnommen sein könnten. Und wieder sind die allerhöchsten Regierungskreise darin verwickelt. Alles begann mit der Meldung eines Mitarbeiters der Geheimdienste am 12. August — auf dem intern dafür vorgesehenen Weg. Statt mit Meldungen an die Öffentlichkeit zu gehen, können sich Whistleblower an den Generalinspekteur der Geheimdienste wenden. Wenn dieser die Angelegenheit als „dringlich und glaubwürdig" einstuft, geht sie eine Ebene höher und muss auch mit dem Kongress geteilt werden.

Genau das passierte nun offenbar. US-Medien berichteten am Donnerstag, dass ein Whistleblower potenziell „explosive" (New York Times) Informationen gemeldet habe. Diese wurden von Generalinspekteur Michael Atkinson als dringend eingestuft. Über den Inhalt ist nur wenig bekannt — weil der zweite Schritt ausblieb. Der von Trump erst vor kurzem eingesetzte interimistische Geheimdienstchef Joseph Maguire verbot dem Generalinspekteur, den Inhalt der Informationen mit dem Kongress zu teilen. Maguire befand vier Tage später in einem weiteren Brief — nach Konsultation mit dem Justizministerium —, dass der Fall die Kriterien nicht erfülle und der Kongress kein Recht auf das Material habe.

Dass er sich damit über das Gesetz hinweg setzt, erzürnt nun die Demokraten. Diese beschuldigten den Geheimdienstchef, Gesetze zu ignorieren — um Trump oder einen anderen hochrangigen Offiziellen zu schützen.

Telefonat von Trump mit Staatschef Thema?

Die US-Medien versuchen nun offenbar ebenso wie der Kongress, den Inhalt der Beschwerde in Erfahrung zu bringen. Die Washington Post berichtete nun, dass ein Teil der Beschwerde mit US-Präsident Donald Trump direkt zu tun habe. Dieser habe ein Telefonat mit einem anderen Staatschef geführt, das dann den Whistleblower alarmiert habe.

Mit wem Trump gesprochen haben soll und was dabei den Whistleblower auf den Plan gerufen habe, ist allerdings völlig unklar. Auch berichteten Medien, dass sich die Beschwerde möglicherweise auch zusätzlich um andere Vorfälle drehe. Und auf die mögliche Schwere der Vorwürfe gibt es einzig und alleine den Hinweis, dass der Generalinspektor die Warnung entsprechend einstufte — was allerdings ein nicht alltäglicher Vorgang ist. Schon gar nicht wenn es den Präsidenten der Vereinigten Staaten betrifft.

Nach und nach sickern spärliche Informationen durch — etwa berichtet die New York Times mit Bezug auf eine Person, die mit der Beschwerde vertraut sei, dass es sich um eine Zusage drehe, die der Präsident in dem Gespräch mit einem anderen Staatschef gemacht habe. Und dass es sich bei dem Land um die Ukraine handeln solle. Bestätigt sind diese Informationen jedoch nicht.

Trump bezeichnet Berichte wieder als Fake News

US-Präsident Donald Trump greift indes wieder zu seiner liebsten Verteidigung. Er bezeichnet die Berichte einfach pauschal als „Fake News" — auch wenn die Existenz der Beschwerde vom Geheimdienstchef dem Kongress bestätigt wurde. Auch dass es sich um mehrere Vorfälle handelt, bestätigte der Generalinspekteur laut der New York Times hinter verschlossenen Türen.

Trump schrieb zudem auf Twitter, dass ihm bei jedem Gespräch mit einem ausländischen Regierungschef bewusst sei, dass US-Geheimdienste ebenso mithören würden wie Geheimdienste des anderen Landes. Das sei kein Problem. „Ist irgendjemand dumm genug um zu glauben, dass ich bei einem potenziell so 'stark bevölkerten' Anruf etwas Unangemessenes zu einem anderen Regierungschef sagen würde?"