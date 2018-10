Aus dem Schatten ins ÖFB-Licht: Dänemark als Bewährungschance

Aus Herning: Tobias Waidhofer

Herning – Es ist nur ein Wort. Aber eines, das den Puls von ÖFB-Teamchef Franco Foda schneller schlagen lässt. Dass eine österreichische Tageszeitung gestern mit „Abflug für die B-Elf“ titelte, hat dem deutschen ÖFB-Teamchef gar nicht gefallen.

„Es gibt keine B-Elf. Alle Kaderspieler haben bei ihren Klubs gezeigt, dass sie zu Recht im Nationalteam sind.“ Franco Foda, ÖFB-Teamchef

„Es gibt keine B-Elf. Alle Spieler im Kader haben bei ihren Clubs gezeigt, dass sie zu Recht im Nationalteam sind, niemand muss sich beweisen“, betonte Foda. „Alle, die hier sind, haben die Berechtigung zu spielen.“ Von einem „Casting“ könne deshalb keine Rede sein. Aber: „Jeder, der gegen Dänemark spielt, hat die Möglichkeit, sich zu zeigen und für weitere Aufgaben zu empfehlen.“ Darunter ist auch der Tiroler Alessandro Schöpf, der ebenso in die Startaufstellung rücken könnte wie Kainz, Dragovic, Schlager, Schaub, Wimmer und Keeper Strebinger.

Mit Dänemark steht der ÖFB-Elf heute die Nummer zehn der FIFA-Rangliste gegenüber. Doch auch die Nordeuropäer sind nicht frei von Problemen – mit Christian Eriksen (Tottenham), Thomas Delaney (Dortmund) und Andreas Cornelius (Bordeaux) fehlen drei Hochkaräter. Außerdem ist der Konflikt mit dem Verband immer noch nicht hundertprozentig ausgeräumt. Es ist frei nach Shakespeares Hamlet etwas faul im Staate Dänemark. Das zeigte ein offener Brief der Führungskräfte Kasper Schmeichel, Simon Kjaer und Christian Eriksen an den Verband, in dem das Trio den rauen Umgangston mit ihnen und ihrem Repräsentanten Mads Öland in den Verhandlungen um den Sponsoring-Streit beanstandete. Dabei war es um die Erlaubnis für die Kicker gegangen, individuelle Sponsorenverträge abzuschließen, auch wenn diese in Konkurrenz zum Nationalteam-Geldgeber stehen.

Der Verband lenkte schließlich ein, davor war aber viel Porzellan zerschlagen worden. Die dänischen Teamspieler hatten nämlich im September sogar ein Länderspiel auswärts gegen die Slowakei boykottiert. In dieser Partie trat man mit einer Rumpfmannschaft aus Profis unterer Ligen und Futsal-Spielern an und verlor 0:3. Bei einer Absage des Spiels hätten hohe Strafen und möglicherweise sogar ein Ausschluss für die EM 2020 gedroht.

Kapitänsfrage: Viel spricht für Prödl

Sportlich bringt „Danish Dynamite“ aber von hinten (Leicester-Meisterkeeper Kasper Schmeichel, Chelsea-Legionär Andreas Christensen) bis vorne (Ex-Bayern-Juwel Pierre-Emile Höjbjerg, Jungstar Pione Sisto, Leipzigs Yussuf Poulsen) immer noch internationale Klasse auf den Platz. „Die Dänen sind kompakt, stabil in der Defensive und versuchen, schnell umzuschalten“, analysierte Foda im Wissen, dass heute ein ganz anderes Spiel auf seine Truppe zukommt als gegen den nordirischen Abwehrriegel vom Freitag. „Sie werden daheim das Spiel machen wollen“, glaubt der Ex-Sturm-Coach, der auch gestern ein großes Geheimnis um den heutigen Kapitän machte. Viel spricht dabei für Sebastian Prödl.

Fraglich ist heute neben Andreas Ulmer auch Angreifer Guido Burgstaller. Schafft es der Schalke-Legionär nicht, könnte gar Marc Janko zum Zug kommen. Aber auch Marcel Sabitzer gilt als möglicher Kandidat für das Sturmzentrum.