Im pinken Oktober zählt für Wattens nur ein grünweißer Sieg

Von Alex Gruber

Innsbruck — „Think pink", lautet eines der Schlagwörter, wenn die WSG Wattens heute (19.10 Uhr) nach der Länderspielpause auf die Oberösterreich Juniors aus dem Hause LASK/Pasching trifft. Tagsüber werden in der Gemeinde Wattens rosa Mäntel verteilt, am Abend möchte Präsidentin Diana Langes dann mit allen rosaroten Freunden am Rasen eine gigantische Schleife als Zeichen für die Krebsvorsorge setzen.

WSG-Coach Thommy Silberberger wird sich nicht als rosaroter Panther verkleiden. Eine rosarote Brille hat er auch nicht nötig, sondern nur einen Heimsieg im Visier gegen den Aufsteiger, der zuletzt im Derby BW Linz mit 3:2 in die Schranken gewiesen hat. Nach den Wacker-Fohlen (1:1) und Young Violets der Austria (2:1) wartet das dritte Duell in Serie gegen ein Amateurteam: „Auch sie verfügen über hochtalentierte Burschen, die ohne Druck und frei von der Leber weg Fußball spielen", notiert Silberberger. Spielmacher Marko Raguz (schon drei Saisontreffer) stand im Sommer auch auf der Wunschliste der WSG.

Am Personalsektor kehrt Flo Mader in den grünweißen Kader zurück, für Ione Cabrera, Clemens Walch und Felix Adjei kommt das Match zu früh. „Ich glaube, unsere Mannschaft ist nicht gewillt, die Tabellenführung schnell wieder abzugeben", ortete Silberberger in den letzten Tagen genügend Heißhunger in der Kabine.