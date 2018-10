Dortmund und Barcelona werden auf die Probe gestellt

Dortmund – „Jeder von uns brennt.“ Die Aussage von Maximilian Philipp steht stellvertretend für die Dortmunder, die heiß auf das europäische Schwergewicht Atletico Madrid sind. Nach dem Gruppen-Aus in der vorigen Saison, als das Team ohne Sieg blieb und sich den Unmut der Fans zuzog, verbreitet der BVB in der Königsklasse wieder Festtagsstimmung. Erfolge über den FC Brügge (1:0) und den AS Monaco (3:0) ebneten den Weg an die Tabellenspitze der Gruppe A vor dem punktgleichen Team aus Spanien. Das bestärkt Kapitän Marco Reus in seiner Einschätzung, dass die Borussia auch heute (21 Uhr, live Sky) gegen den Finalisten von 2014 und 2016 bestehen kann: „Wenn wir das Selbstvertrauen mitnehmen, traue ich uns einiges zu. Es wird ein echter Gradmesser.“

Sorgen macht dem Tabellenführer der deutschen Bundesliga lediglich ein Mann, der bisher mit seiner imposanten Trefferquote zu beeindrucken wusste: Paco Alcácer (Oberschenkelverhärtung) droht auszufallen. „Wir wissen noch nicht, wir werden sehen“, meinte Trainer Lucien Favre gestern zu den Einsatzchancen des Spaniers.

Apropos Spanien – oder genauer gesagt Katalonien: Dort empfängt der große FC Barcelona heute (21 Uhr, live DAZN) in der Gruppe B Inter Mailand. Es ist vor dem Clásico am Sonntag gegen Real der erste Härtetest ohne Superstar Lionel Messi, der mit einem gebrochenen Arm ausfällt. „Leos Verletzung ist ein schwerer Schlag. Aber jetzt müssen eben andere einspringen“, erklärte Trainer Ernesto Valverde. Messis Ersatzmann dürfte Ousmane Dembele sein, der nach einem vielversprechenden Saisonstart zuletzt nicht mehr überzeugen konnte.

In Pool C wartet auf Spitzenreiter Napoli (4 Punkte) das schwierige Auswärtsmatch in Paris. Im Parallelspiel an der Anfield Road ist Liverpool (3) gegen Salzburg-Bezwinger RS Belgrad (1) klarer Favorit.

Schalke 04 mit dem Tiroler Alessandro Schöpf könnte unterdessen mit einem Auswärtssieg gegen Galatasaray einen großen Schritt in Richtung Achtelfinale machen. (t.w., dpa)