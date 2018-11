Rapid baut auf den Heimvorteil, Salzburg kurz vor dem Ziel

Wien, Trondheim – Das internationale Geschäft in der Europa League genießt bei Rapid nicht Priorität Nummer eins. Zunächst muss der Weg in der österreichischen Bundesliga zwingend unter die Top sechs und ins obere Play-off führen. Nach 13 Runden fehlen dafür gegenwärtig zwei Punkte.

Ganz kalt kann den österreichischen Rekordmeister der Europacup aber freilich auch nicht lassen. Zumal man erstens noch rechnerische Chancen auf den Aufstieg aus der Gruppenphase hält und außerdem das 0:5-Debakel vom Hinspiel bei Villarreal auch nicht so einfach auf sich sitzen lassen kann.

Rapid ist in der Europa-League-Gruppenphase in Heimspielen seit dem 0:4 gegen Leverkusen am 25. Oktober 2012 ungeschlagen. Danach folgten sieben Siege und vier Remis. Diese Erfolgsserie ist heute (18.55 Uhr/live DAZN) in Gefahr, wenn Gruppe-G-Tabellenführer Villarreal in Wien-Hütteldorf gastiert.

Rapid will Wiedergutmachung betreiben

„Wir haben zu Hause im Europacup immer gute Spiele gemacht. Ich gehe davon aus, dass wir ein anderes Gesicht zeigen“, meinte Rapid-Trainer Dietmar Kühbauer mit Blick auf das Match vor knapp zwei Wochen. „Wir haben in Villarreal nicht das gemacht, was man tun muss. Wir haben jetzt die Chance, Wiedergutmachung zu betreiben.“ Helfen sollen neben einem unbändigen Willen auch die grünweißen Fans.

Salzburg ging bislang durch die Gruppenphase wie das warme Messer durch Butter. Nach drei Siegen könnte der Halbfinalist schon heute (21 Uhr, Puls 4) den Aufstieg in die K.-o.-Phase lösen, der Gegner Rosenborg Trondheim hat sich nach der 0:3-Niederlage im Hinspiel national aber wieder auf Rosen gebettet: Die Titelverteidigung in Norwegen steht bevor, der Einzug ins Cupfinale wurde realisiert. „Das Spiel in Trondheim wird sicherlich ein ganz anderes als jenes zu Hause. Sie wollen ihren Fans sicher zeigen, dass sie in der Lage sind, europäisch zu punkten. Wir müssen uns auf einen sehr motivierten Gegner einstellen“, warnte Rose, den Rechnereien ohnehin noch nie interessiert haben: „Hätte, könnte, wäre, wenn. Wir müssen auf den Punkt da sein und dann können wir darüber reden, was wir erreicht haben oder nicht.“ Wer nach 23 Saisonspielen (19 Siege) ungeschlagen ist, kann in jedem Fall auf ein ganz starkes Fundament bauen. (lex,APA)