Die Wacker-Fohlen wollen auswärts auch den Jungbullen trotzen

Von Alex Gruber

Innsbruck — Das 0:0-Remis gegen die Young Violets von Austria Wien machte die Youngsters des FC Wacker Innsbruck in der vorangegangenen Runde der zweiten Liga zum besten „Amateur"-Team eines Bundesliga-Klubs. Eine Rolle, die nach einigen Jahren eigentlich zwingend an den Jungbullen des FC Liefering hängt. Die sind nach fünf Niederlagen in Serie (zuletzt ein 0:4 in Wattens) aber nicht nur ein Stück weit entzaubert. Und deswegen liegen auch die OÖ Juniors des LASK im Quartett von Platz neun bis zwölf ebenfalls in unmittelbarer Schlagdistanz.

Nach seiner Beförderung in den Kader der Bundesliga-Truppe steht Kapitän Murat Satin heute wieder zur Verfügung. 25 Spieler hat Coach Thommy Grumser im Lauf dieser Saison schon zum Einsatz gebracht, um heute einmal mehr die richtige Startelf zu finden: „Wir müssen unsere Stabilität bewahren. Und gut wäre, wenn wir in Führung gehen würden." Denn dann ist Liefering in den letzten Spielen auch hin und wieder eingeknickt. Für den angeschlagenen Simon Pirkl kommt das Match noch zu früh.

Die WSG Wattens wird heute vor der Sonntags-Matinee bei Austria Lustenau entspannt den Oberösterreich-Schlager zwischen Ried und BW Linz verfolgen. Mal sehen, wer im Titelkampf weiter Federn lässt. Der Druck liegt auf Ried, zumal BW Linz ja offenbar nicht für die Bundesliga lizenzieren will. „Es ist eine feine Geschichte, dieses Match aus unserer Perspektive zu betrachten. Dann werden wir wissen, was wir am Sonntag brauchen", nimmt Wattens-Coach Thommy Silberberger heute in aller Ruhe auf der Couch Platz.