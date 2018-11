FC Wacker geht entspannt und hungrig in die Pause

Von Wolfgang Müller

Innsbruck – Neun Punkte aus den letzten fünf Spielen liest sich gut. Dass der FC Wacker gegen den LASK, Salzburg, die Austria, Sturm und zuletzt Altach ungeschlagen blieb, klingt noch besser. Nach dem 1:0-Heimerfolg im Westderby gegen Altach verabschiedete sich der FC Wacker vor über 5000 zufriedenen Fans im Tivoli recht entspannt und hungrig auf das Saisonfinale in die wohlverdiente Länderspielpause.

Nach neun Runden rangierte der Aufsteiger mit sieben Niederlagen und nur zwei Siegen auf dem vorletzten Platz, dann wurde mit dem 1:0 im Tivoli gegen den LASK die Wende eingeläutet. Dass just in diesem Spiel Zlatko Dedic nach Verletzungspause sein Comeback feierte, war neben der Systemumstellung wohl mit ein Grund für die Trendumkehr im schwarzgrünen Lager. Vier Tore – je zwei von Dedic und Dieng – sicherten in den vergangenen fünf Runden immerhin neun Punkte, weil der FC Wacker entsprechend Beton anrührte und nur zwei Gegentreffer kassierte.

Stabil, kompakt, taktisch diszipliniert und mit einer gesunden, für den Gegner allerdings schwer verdaulichen Portion Kampfgeist zogen sich die Schwarzgrünen selbst aus dem gefährlichen Negativstrudel. Gegen die Altacher stand wieder die Null, und weil vorne Dedic traf, landeten drei wichtige Punkte auf dem Konto. „Wir haben uns die Zähne ausgebissen, hatten nur wenige Phasen, wo wir wirklich gut gespielt haben“, bilanzierte Altach-Coach Werner Grabherr entsprechend enttäuscht. Was zugleich auch als Lob für die Darbietung der Tiroler zu werten ist.

„Die drei Punkte waren Gold wert und machten die drei Remis gegen Salzburg, Sturm und die Austria noch wichtiger“, geht Christopher Knett recht locker in die Länderspielpause. Das liegt auch daran, dass der 28-Jährige lästige Verletzungen auskuriert hat: „Ich bin endlich wieder voll fit.“ Der Wacker-Goalie ragte aus einem funktionierenden Kollektiv neben dem immer stärker werdenden Albert Vallci, Mittelfeldmotor Martin Harrer, Flankenspezialist Ilkay Durmus und Sturmspitze Dedic noch heraus. Mit Blick auf die Tabelle bleibt Knett so wie seine Kollegen fest am Boden. „Das persönliche Ziel jedes Einzelnen ist natürlich die Teilnahme am Meister-Play-off. Aber jetzt damit zu spekulieren, wäre vermessen. Wir müssen den Ball weiter flach halten, von Spiel zu Spiel denken und entsprechend Leistung abrufen.“

Die Fünfer-Serie war wichtig, was zählt, sind die nächsten Spiele. „St. Pölten wird wieder eine Herausforderung und dann das Heimspiel gegen Rapid erst recht“, sind Knett und Dedic einer Meinung, „dass beinhart weitergearbeitet werden muss“. Schließlich wissen die beiden, wie schnell es in dieser Liga in die andere Richtung gehen kann.

„Natürlich waren die letzten Resultate wichtig für uns. Vor Kurzem war noch die Frage, ob wir auf den letzten Platz rutschen“, bilanzierte Karl Daxbacher die Lage vor der Pause schaumgebremst. Dass das neue Ligaformat mit Grunddurchgang und Punkteteilung Spannung garantiert, bestätigt der Wacker-Coach: „Für den neutralen Zuschauer ist das super, für uns auf der Bank weniger. Immerhin wechselten schon fünf Klubs ihren Trainer.“ Was beim FC Wacker gegenwärtig absolut kein Thema ist, denn Daxbacher hat mit seinen personellen und taktischen Umstellungen keine Fehler gemacht. Im Gegenteil – der schwarzgrüne Express scheint nach hartnäckigen Anlaufschwierigkeiten auf Schiene und läuft ohne zu stottern.