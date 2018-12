Honsak trug sich bei Kieler Sieg in die Schützenliste ein

Mit seinem zweiten Saisontor hatte Mathias Honsak am Sonntag wesentlichen Anteil am 2:0-Auswärtserfolg von Holstein Kiel bei Dynamo Dresden. Kiel rückte mit 27 Punkten auf Platz vier vor und kam Union Berlin, das in Magdeburg nur 1:1 spielte, bis auf einen Zähler nahe.

Honsak, zuletzt nur Ersatz, profitierte von einer Verletzung Janni Serras beim Aufwärmen und sorgte nach der frühen Führung durch Alexander Mühling (8.) schon in der 21. Minute für den Endstand. In der 74. Minute wurde der Wiener ausgetauscht. Sein erstes Saisontor hatte der 21-Jährige beim Saisonauftakt am 3. August beim 3:0 gegen den HSV erzielt. (APA)