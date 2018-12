Real blamierte sich, Lyon holte sich letztes Achtelfinalticket

Madrid/Wien – Olympique Lyon hat sich am Mittwochabend das 16. und letzte Achtelfinalticket in der Fußball-Champions-League gesichert. Den Franzosen reichte in Kiew gegen Schachtar Donezk ein 1:1-(1:0)-Remis, um die Ukrainer in der Tabelle zwei Punkte auf Distanz zu halten. Gruppe-F-Sieger wurde erwartungsgemäß Manchester City, die Engländer feierten zu Hause gegen 1899 Hoffenheim einen 2:1-Erfolg.

In der Gruppe E wurde Bayern München letztlich der Favoritenrolle im Kampf um Rang eins gerecht. Dem deutschen Meister reichte ein packendes 3:3-Remis bei Ajax Amsterdam, um die ebenfalls aufgestiegenen Niederländer zwei Punkte auf Distanz zu halten. ÖFB-U21-Teamspieler Maximilian Wöber (67.) sah aufseiten von Ajax genauso völlig zurecht die Rote Karte wie Thomas Müller (75.) wenig später im Bayern-Lager. David Alaba spielte bei den Bayern durch. In der Gruppe H gab es sowohl für Pool-Sieger Juventus Turin (1:2 bei den Young Boys Bern) als auch für Verfolger Manchester United (1:2 bei Valencia) Niederlagen.

Für die aufgrund der Kriegswirren in der Ostukraine in Kiew angetretenen Donezker begann die Partie nach Wunsch. Der 31-jährige Brasilianer Junior Moraes traf in der 22. Minute. Lange Zeit schein das für den Aufstieg genug, ehe Nabil Fekir in der 65. Minute den Ausgleich erzielte. Lyon überstand damit auch das sechste Gruppenspiel ohne Niederlage, teilte dabei zum fünften Mal die Punkte. Donezk muss sich mit der Europa League zufriedengeben, steigt da im Frühjahr im Sechzehntelfinale ein.

Für Hoffenheim ist die Europacupsaison zu Ende. Andrej Kramaric traf bei ManCity zwar via Foulelfmeter in der 16. Minute. Mit Leroy Sane sorgte aber ausgerechnet ein deutscher Teamspieler für die Wende. Der 22-Jährige versenkte einen Direkt-Freistoß im Netz (45.+1) und machte nach dem Seitenwechsel (61.) seinen Doppelpack perfekt. Bei Hoffenheim spielte Florian Grillitsch durch, Stefan Posch stand nicht im Kader.

Das Österreicher-Duell von Wöber mit Alaba war an Spannung nicht zu überbieten. Dusan Tadic (61., 82./Elfmeter) traf für Ajax genauso doppelt wie Bayerns Robert Lewandowski (13., 87./Elfmeter). Nach dem 2:3 von Kingsley Coman bewahrte Nicolas Tagliafico (95.) die Gastgeber noch vor einer Niederlage. Wöber kam in der 67. Minute gegen Leon Goretzka zu spät und traf den deutschen Teamspieler voll am Knöchel, der konnte nach Behandlungspause aber weitermachen. Müller sah wegen einer Kung-Fu-Attacke Rot. Benfica Lissabon siegte im bedeutungslosen Parallelspiel gegen AEK Athen 1:0.

In der Gruppe H wollte anscheinend keiner den Gruppensieg. Juve gelang in Bern nur der Anschlusstreffer von Paulo Dybala (80.). Die Schweizer setzten sich dank Toren von Guillaume Hoarau (30./Elfmeter, 68.) durch. An der Vorarbeit hatte jeweils der Ex-Altacher Moumi Ngamaleu maßgeblichen Anteil. Für Manchester United war ein Treffer von Marcus Rashford (87.) zu wenig. Zuvor hatten Carlos Soler (17.) sowie Phil Jones (47./Eigentor) getroffen. Das Achtelfinale wird am Montag in Nyon ausgelost.

Real blamierte sich: Heim-0:3 gegen ZSKA

Real Madrid hat zum Abschluss der Gruppenphase in der Fußball-Champions-League eine Niederlage kassiert. Der bereits zuvor als Pool-G-Sieger festgestandene Titelverteidiger verlor am Mittwochabend auch das zweite Duell mit ZSKA Moskau, zog im Estadio Santiago Bernabeu nach schwacher Vorstellung mit 0:3 den Kürzeren. Den Russen half der Sieg aber nichts, für sie ist die Europacupsaison zu Ende.

Viktoria Pilsen sicherte sich Rang drei und den Umstieg ins Europa-League-Sechzehntelfinale mit einem 2:1-Heimsieg gegen die AS Roma. Bei Punktegleichheit mit ZSKA entschied der bessere direkte Vergleich für die Tschechen. Die Roma hatte wie Gruppensieger Real das Aufstiegsticket schon vor Spielbeginn in der Tasche, konnte die Niederlage daher verschmerzen.

Real-Coach Santiago Solari rotierte stark, viele Stars wie Weltfußballer Luka Modric, Toni Kroos oder Gareth Bale saßen zu Beginn nur auf der Bank. Der gelbgefährdete Kapitän Sergio Ramos stand gar nicht im Kader. Mit Jesus Vallejo und Javier Sanchez bildeten zwei 21-Jährige die Innenverteidigung. Neben Sanchez gaben auch Mittelfeldspieler Federico Valverde (20) und Stürmer Vinicius Junior (18) ihr Startelfdebüt in der „Königsklasse“. Jünger als Vinicius waren in der Club-Geschichte bei ihrem ersten CL-Einsatz mit Iker Casillas und Raul Gonzalez (beide ebenfalls 18) nur zwei Real-Akteure.

Gerne wird sich an die Partie aber wohl niemand im Real-Lager zurückerinnern, setzte es doch die höchste Europacup-Heimniederlage aller Zeiten. Während die Spanier ihre Chancen ausließen, präsentierten sich die Russen als Meister der Effizienz. Fedor Schalow traf nach einem Haken aus 15 Metern (37.). Georgi Schennikow erhöhte kurze Zeit später nach einem parierten Fernandes-Abschluss auf 0:2 (43.). Der Isländer Arnor Sigurdsson machte in der 73. Minute alles klar. Für Real war es die erste Heimniederlage in der Gruppenphase seit 2009. Gegen einen russischen Vertreter war es die erste Real-Heimniederlage seit einem 1:3 gegen Spartak Moskau im März 1991.

Gerne wird sich an die Partie wohl niemand im Real-Lager zurückerinnern, setzte es doch die höchste Europacup-Heimniederlage aller Zeiten. - APA/AFP/Javier Soriano

ZSKA, das Real bereits zu Hause 1:0 besiegt hatte, gewann drei der bisherigen vier Europacup-Auswärtsspiele in Spanien. Pilsen behielt gegen die Roma dank Toren von Jan Kovarik (62.) und Tomas Chory (72.) die Oberhand. Für die Italiener war der zwischenzeitliche Ausgleich von Cengiz Ünder (68.) zu wenig. Sie beendeten die Gruppe damit hinter Real (12) mit neun Punkten. Pilsen und ZSKA brachten es auf sieben Zähler. (APA)