Nicht viele Tiroler Spuren in der großen Königsklasse

Innsbruck – Mit seinem Goldtor beim 1:0-Heimsieg über Lok Moskau hat Alessandro Schöpf seiner noch jungen Karriere ein weiteres glorreiches Kapitel hinzugefügt: Der Ötztaler Schalke-Legionär traf in seinem vierten Match als erster Tiroler in der Champions-League-Gruppenphase und benötigte dafür 298 Einsatzminuten. Nach seinem EM-Treffer 2016 gegen Island oder dem Goldtor beim historischen 2:1-Testspiel-Triumph über Deutschland im Sommer in Klagenfurt hat der stets bescheidene 24-jährige Mittelfeldstratege schon einiges vorzuweisen.

Der erste, „halbe“ Tiroler Champions-League-Treffer war übrigens dem jetzigen Akademie-Leiter Roli Kirchler bei der 1:3-Auswärtsniederlage in der CL-Qualifikation 2001 gegen Lok Moskau gelungen, beim 1:0-Erfolg im Rückspiel hatte mit Jerzy Brzeczek der aktuelle polnische Teamchef im Tivoli gescort.

Auf einen erfolglosen Quali-Einsatz kann auch Altach-Goalgetter Hannes Aigner in Diensten der Wiener Austria 2006 gegen Benfica Lissabon verweisen. Der Brixentaler Andi Hölzl scheiterte mit Sturm Graz erst im Play-off 2011/12 an Bate Borisow, der Natterer Fabian Koch verlor mit Sturm im Sommer in Quali-Runde zwei, hat aber mit der Austria 2013/14 vier Spiele (360 Minuten) in der Gruppenphase absolviert.

Der 20-jährige Kirchbichler Bremen-Legionär Marco Friedl durfte 2017 überraschend für Bayern München beim RSC Anderlecht in der Königsklasse debütieren.

Mit sechs Einsätzen (449 Minuten) in der Gruppenphase 2013/14 gegen Hochkaräter wie Porto, St. Petersburg oder Atletico Madrid hält Florian Mader als damaliger Stammspieler der Wiener Austria noch vor Schöpf den aktuellen Einsatz-Rekord. Der Bundesliga-Aufstieg mit der WSG Wattens ist die wohl die letzte Mission für den 36-jährigen Schmirner. (lex)