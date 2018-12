Die Spannung steigt: So geht es in der Königsklasse weiter

Wien – Der weitere Fahrplan der Fußball-Champions-League nach dem Abschluss der Gruppenphase:

Gruppensieger: Real Madrid (Titelverteidiger), FC Barcelona, Bayern München (Alaba), Borussia Dortmund, Paris Saint-Germain, Manchester City, Juventus Turin, FC Porto

Gruppenzweiter: Schalke 04 (Schöpf, Burgstaller), FC Liverpool, Tottenham Hotspur, Manchester United, Atletico Madrid, AS Roma, Ajax Amsterdam (Wöber), Olympique Lyon

Modus: Die acht Gruppensieger müssen im Achtelfinale zunächst bei einem der acht Gruppenzweiten auswärts antreten. Im entscheidenden Rückspiel haben sie Heimrecht. Duelle von Mannschaften aus dem selben Land oder der selben Gruppe sind ausgeschlossen.

Auslosung am Montag (17.12., 12 Uhr) in Nyon.

Spieltermine - Achtelfinale: Hinspiele am 12./13. sowie 19./20. Februar, Rückspiele am 5./6. und 12./13. März. Die Viertelfinali folgen am 9./10. und 16./17. April, die Halbfinali sind für den 30. April/1. Mai sowie den 7./8. Mai terminiert. Das Finale steigt am 1. Juni in Madrid. (APA/dpa)