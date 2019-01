Ein 2:8, das bei Wattens für Ärger sorgte

Von Tobias Waidhofer

Linz — Es war zwar nur ein Testspiel. Aber eines, das Stefan Köck noch länger beschäftigen wird. „Ich bin heiß", machte der Wattener Sportmanager nach der klaren 2:8-Niederlage beim LASK kein Geheimnis aus seiner Gefühlslage.

Dabei hatten sich die Tiroler in Durchgang eins (0:2) durchaus ordentlich präsentiert. „Wir haben gut dagegen­gehalten", erklärte der Ex-Profi, der in der 53. Minute sogar den zwischenzeitlichen Anschlusstreffer durch Kevin Nitzlnader bejubeln durfte.

Zu den sechs Gegentoren, die noch folgen sollten, meint­e Köck nüchtern: „Das war an Leichtfertigkeit nicht zu überbieten. Wenn du gegen einen Gegner, der extrem gut und hoch presst, am eigenen Sechzehner Gurken spielen willst, kommt genau das heraus." So seien drei der sechs Gegentore in Durchgang zwei einem individuellen Fehler in der Wattener Defensive zuzuschreiben gewesen. „Die Art und Weise ärgert mich extrem", schloss Köck, dessen WSG mit einer defensiven Dreierkette angetreten war. Mit Ignacio Jauregui, Oliver Filip, David Gugganig und Lukas Katnik standen vier Akteure über die volle Distanz am Feld.

Viel Positives nahm der Herbstmeister der Erste Liga also nicht aus Linz mit. „Das Positive ist, dass wir am Donnerstag schon wieder spielen", hatte Köck seinen Humor schnell wiedergefunden. Dann trifft die WSG auf den deutschen Drittligisten Unterhaching. Zuvor sind aber heut­e beim Tiroler Zweitligisten noch eine Besprechung und ein Training angesetzt.

Bei den siegreichen Ober­österreichern war der Mieminger Ex-Wacker-Kapitän Florian Jamnig im ersten Durchgang im Einsatz und hatte beim ersten Linzer Treffer seine Füß­e im Spiel.