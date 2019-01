FC Wacker verlor ersatzgeschwächt gegen den FC Lugano

Innsbruck – Stark ersatzgeschwächt trat der FC Wacker am Samstag in der Nähe von Verona gegen den Schweizer Erstligisten FC Lugano an und bezog eine knappe 0:1-Niederlage. Dennoch waren sich Trainer Karl Daxbacher und Sportchef Alfred Hörtnagl nach dem Schlusspfiff einig, „einen guten und kompakten Auftritt“ der Schwarzgrünen gesehen zu haben. „Der Rasen war in Ordnung, der Gegner gut und wir haben uns dann vor allem in der zweiten Halbzeit gesteigert“, erklärte Daxbacher, der aufgrund der zahlreichen Ausfälle (Meusburger, Rakowitz, Buchacher, Dieng, Kerschbaum, Freitag, Harrer, Schimpelsberger) nur dreimal wechseln konnte. Als schon fast alles auf eine Nullnummer hinauszulaufen schien, nützte Valon Fazliu ein Missverständnis der Tiroler Verteidigung zum späten Lugano-Siegestreffer.

Testspieler Franck Etoundi stürmte in der ersten Halbzeit beim FC Wacker. „Ballsicher mit einem starken Körper, mit der Entscheidung werden wir uns Zeit lassen. Er bleibt die kommende Woche noch bei uns“, so Hörtnagl.

Durch Tore von Atsushi Zaizen und Okan Yilmaz feierte die von Thomas Grumser gecoachte zweite Mannschaft des FC Wacker einen 2:1-Sieg beim FC Vaduz in Liechtenstein. (w.m.)