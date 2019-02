Hoffenheimer ÖFB-Legionär Baumgartner wird wegen Handbruchs operiert

Der beim deutschen Fußball-Bundesligisten 1899 Hoffenheim vor dem Frühjahrsstart in den Profikader aufgerückte Christoph Baumgartner hat einen Rückschlag erlitten. Der 19-jährige Mittelfeldspieler zog sich am Sonntag bei einem U23-Testspiel gegen Waldhof Mannheim einen Bruch der linken Mittelhand zu und muss sich am Mittwoch in Heidelberg einer Operation unterziehen.

Der ÖFB-U21-Teamspieler stand zuletzt beim 3:0-Heimsieg der Hoffenheimer gegen Hannover am Samstag erstmals im Bundesliga-Kader, kam aber nicht zum Einsatz. Wie lange Baumgartner fehlt, ist offen. Hoffenheim gab nur bekannt, dass er „vorerst“ ausfallen werde. (APA)