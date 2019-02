Spielfreie Wattener blicken in aller Ruhe nach Ried

Innsbruck, Wattens – Nach der leidigen Absage der Lafnitz-Partie zum Zweitliga-Auftakt hielt die WSG Wattens gestern nach Testspielgegnern Ausschau, um vor dem Heim-Schlager gegen Ried (Freitag, 1. März) noch Spielpraxis zu ergattern. Letztlich entschied sich die sportliche Führung um Sportmanager Stefan Köck und Coach Thommy Silberberger aber für ein spielnahes, internes Training, das heute Nachmittag entweder in Mils oder Absam stattfinden wird.

„Wir können jetzt diskutieren und jammern oder wir machen das Beste daraus – und auch das zeichnet eine gute Mannschaft aus“, notiert Köck. In der Hoffnung, dass das Treffen mit Jäger Ried kein Kaltstart wird – der letzte WSG-Test stieg am 13. Februar im Trainingslager in Spanien gegen Odds BK (NOR).

Die Innviertler haben in der Sonntags-Matinee im Oberösterreich-Derby Steyr zu Gast, den Wattenern bleibt genug Zeit, weiteres Material über den ersten Titelrivalen zu sammeln.

Der Rückrunden-Start findet am heutigen Abend für den FC Liefering übrigens ohne seine drei Tiroler statt: Rami Tekir und Rene Hellermann sind nach Kreuzbandverletzungen ebenso noch nicht einsatzbereit wie David Schnegg nach einer Testspiel-Blessur. BW Linz (Aufstiegs-Verzicht erklärt) könnte mit einem Sieg gegen Wiener Neustadt (mit dem Tiroler Stefan Hager) an Punkten mit Wattens gleichziehen. (lex)