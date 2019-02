Nantes muss wegen Sala-Gedenkens mit Pyrotechnik zahlen

Nantes/Cardiff – Der französische Erstligist FC Nantes muss wegen des Einsatzes von Pyrotechnik seiner Fans im Rahmen des Gedenkens an den verstorbenen Fußballer Emiliano Sala insgesamt 21.000 Euro zahlen. Die französische Fußball-Liga verhängte am Mittwoch Sanktionen für Aktionen in den Heimspielen gegen Nantes und Nimes.

Sala war nach seinem Transfer von Nantes zu Cardiff City in die englische Premier League am 21. Jänner mit einem Kleinflugzeug über dem Ärmelkanal abgestürzt. Vor zwei Wochen wurde die Leiche des 28-jährigen Argentiniers identifiziert.

Um die Zahlung der vereinbarten Ablöse von 17 Mio. Euro für Sala - für beide Clubs eine Rekordsumme - herrscht derzeit noch Uneinigkeit. Cardiff hat zwar bereits zugesichert, seiner Zahlungspflicht nachkommen zu wollen, sofern nach Klärung aller Vertragsdetails eine solche besteht. Laut britischen Medienberichten haben die beiden Clubs aber vereinbart, die Überweisung der ersten Rate vorerst um eine Woche auf nächsten Mittwoch (27. Februar) zu verschieben. (APA/Reuters)